Том Харди не считает себя секс-символом

На британском телевидении стартовал историко-драматический сериал "Табу", в котором Том Харди сыграл главную роль.

Лента состоит из восьми серий и повествует об аферисте-авантюристе Джеймсе Дилейни, вернувшемся из Африки в Великобританию с целью отомстить за смерть отца. Десять лет Джеймс пробыл в дикой стране, многому научился и многое понял, теперь его врагам придется несладко. Том, закаленный работой над лентой "Выживший", в которой он сыграл главного злодея, с радостью согласился на новый кинопроект.

В интервью изданию metro.co.uk Харди признался, что не понимает всеобщего восторга относительно своей внешности. "У меня руки, как карандаши, кривые зубы, толстые ноги", — говорит Том. Характеризуя своего нового героя, Харди называет его "благородным, наглым, оппортунистическим, аморальным, этическим, мистическим, травмированным и первобытным".