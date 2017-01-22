Том Харди переживает за свое здоровье

Британский актер и режиссер Том Харди ("Табу") поделился своими переживаниями по поводу неоднократных радикальных изменений веса ради фильмов, над которыми он работал последние нескольких лет. "За такие эксперименты с собственным телом, видимо, придется расплачиваться", – цитирует Тома Харди интернет-издание Daily Beast.

Актер подчеркнул, что пока не испытывает проблем со здоровьем, но определенно стал чувствительнее к физическим нагрузкам, чем раньше. "По сравнению с Кристианом Бэйлом я не переживал настолько экстремальных изменений веса, но даже то, что я делал с собственным телом, привело к тому, на что оно не рассчитано. И да, брать на руки детей мне теперь немножечко тяжелее".