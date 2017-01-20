Том Харди раскритиковал супергеройские блокбастеры

Хотя звезды супергеройских блокбастеров моментально пополняют списки самых высокооплачиваемых актеров и пользуются всеобщим вниманием, Том Харди не только не относит себя к поклонникам кинокомиксов, но и категорично заявляет, что никогда не будет играть роль супергероя.

Харди, сыгравший в одном из фильмов о Бэтмене от Кристофера Нолана, в новом интервью британскому изданию The Sunday Times заявил, что супергерои выглядят слишком уж "оторванными от реальности", и обычным людям сложно ассоциировать себя с исключительно положительными персонажами.

"От тебя требуют выглядеть так, как будто ты только что закончил сидеть на вегетарианской диете, вышел из тренажерного зала, повоевал вместе с "морскими котиками" – и отправился спасать мир от нависшей угрозы, которая на самом деле вовсе не опасна", – рассуждает Харди, добавляя, что он – ни в коем случае не поклонник "стандартного типажа с "кубиками" пресса, загаром, идеальными зубами, накачанным телом".