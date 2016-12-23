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Том Хэнкс помог поклоннице выиграть спор http://www.segodnya.ua/img/article/7822/75_main.1482454700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/75_tn.1482454700.jpg Звезды Девушке от актера пришел ответ с фото

Том Хэнкс помог поклоннице выиграть спор

Сегодня, 05:51

Девушке от актера пришел ответ с фото

Том Хэнкс. Фото: OFFNews.bg
Том Хэнкс. Фото: OFFNews.bg

Американский актер Том Хэнкс сделал селфи с фотографией своей поклонницы, чтобы помочь ей выиграть спор с друзьями. Об этом сообщает TJ со ссылкой на Mashable.

Зена Гопал из канадского города Торонто рассказала, что поспорила со своими друзьями, кто из них быстрее сможет получить фото с Томом Хэнксом. Девушка была настроена выиграть пари, поэтому отправила актеру свое селфи с ламой и письмо с изложением условий спора.

Примерно через три недели от актера пришел ответ с нужным ей фото. В конверте также находилось письмо, набранное на печатной машинке, в котором Хэнкс извинялся за свою небритость. Он пояснил, что для съемок в новом фильме ему необходима борода и усы. Также актер написал несколько теплых слов о Торонто.

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"Торонто, да? Чертовски прекрасный город. Быстро растет, особенно все эти башни на берегу озера. Думаю, оттуда красивый вид. В последний раз я был у вас на кинофестивале", – написал Том Хэнкс.

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В интервью CBC Гопал рассказала, что была "совершенно сражена" ответом актера. "Это заставило меня смеяться, это действительно сделало мой день. Просто здорово видеть, что он читает почту от своих фанатов", – заявила девушка.

Напомним, в сентябре Хэнкс принял участие в свадебной фотосессии незнакомцев во время пробежки в парке. Он поздравил молодых людей, а позже опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях селфи с ними.
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