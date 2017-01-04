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Том Круз и Рассел Кроу конфликтуют из-за Николь Кидман на съемочной площадке http://www.segodnya.ua/img/article/7855/44_main.1483534851.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/44_tn.1483534851.jpg Звезды Актер демонстрирует свою ненависть бывшему мужу Николь Кидман на съемках фильма "Мумия – 2"

Том Круз и Рассел Кроу конфликтуют из-за Николь Кидман на съемочной площадке

Сегодня, 16:00

Актер демонстрирует свою ненависть бывшему мужу Николь Кидман на съемках фильма "Мумия – 2"

Николь Кидман. Фото: AFP
Николь Кидман. Фото: AFP

Рассел Кроу снимается в блокбастере "Мумия-2" со своим "врагом" Томом Крузом, и это пикантная ситуация и для обоих актеров, и для всей съемочной группы. Потому что Рассел Кроу — близкий друг Николь Кидман и с тех пор, как Том Круз ее бросил, он не только прервал с ним все контакты, но и откровенно демонстрирует свое неприязненное отношение к человеку, подло, по его мнению, поступившему с Николь. И вот теперь, когда судьба свела этих двух звезд на одной съемочной площадке, Кроу, известный своей прямотой, постоянно при всех дает понять Крузу, что не простил и не собирается прощать его. 

Кроу очень давно дружит с Николь Кидман и всячески поддерживал ее после разрыва с Крузом в 2001 году после 11 лет брака. Точно так же, и Николь Кидман всегда готова прийти на помощь другу, когда у Рассела возникли проблемы с собственной супругой и матерью двоих его детей Даниэль Спенсер. Согласно СМИ, актер до сих пор не развелся с женой, что постоянно вызывает очередные слухи об их якобы грядущем воссоединении. 
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