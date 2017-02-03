Том Круз завел роман с молодой актрисой

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Круз начал встречаться с 33-летней актрисой шведского происхождения Ребеккой Фергюссон

Том Круз. Фото: AFP
Том Круз. Фото: AFP

Недавно в западные СМИ просочились сведения о том, что у Тома Круза — новый роман. 54-летний Круз, который в 2012-м году развелся со своей третьей женой  Кэти Холмс, начал встречаться с 33-летней актрисой шведского происхождения Ребеккой Фергюссон. Об это сообщило американское издание Star.

С Ребеккой Том познакомился довольно давно — в 2015-м, когда они вместе снимались в пятой части франшизы "Миссия невыполнима". Оба произвели друг на друга неизгладимое впечатление, но тогда их деловые отношения не переросли в романтические. Дело в том, что оба были заняты. Ребекка встречалась в то время с отцом своего единственного сына Айзека — Людвигом Холбергом, с которым у нее были серьезные долговременные отношения. А Том флиртовал со своей ассистенткой Эмили Томас.

Но с тех пор ситуация изменилась: Фергюссон рассталась с Холбергом, и роман Тома с Эмили не удался. И вот когда они пару месяцев назад случайно встретились на одной из голливудских тусовок, между ними "проскочила искра". Не привлекая к себе излишнего внимания, они начали встречаться. И Том так увлекся своей новой подругой, что добился того, чтобы ей дали роль в новом фильме, где он по-прежнему играет главную роль – в шестой части "Миссии невыполнимой", съемки которой должны начаться скоро в Лондоне.

Круз, который является также одним из продюсеров фильма, прежде требовал, чтобы в каждой новой части франшизы у него появлялась новая партнерша. Также Круз  настоял на том, чтобы роль Фергюссон, которая и в кино должна будет играть его подружку, была значительно расширена.
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