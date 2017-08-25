Тома Круза обвинили в использовании накладных ягодиц

Эпический зад звезды Голливуда мелькнул в фильме на шестой минуте

Пользователи Сети активно обсуждают кадр из киноленты "Операция "Валькирия" с Томом Крузом в главной роли, на котором видны его чересчур выдающиеся ягодицы.

Эпический зад звезды Голливуда мелькнул в фильме на шестой минуте, и на это обратил внимание один из пользователей "Твиттера". Всего за три дня число просмотров твита превысило 60 тысяч, кадр собрал 15,5 тысячи ретвитов, – передает "Лайф".

"У меня есть теория по поводу кое-какого кадра из "Валькирии". На 5:12 у Тома Круза виднеется фейковый зад", — написал автор поста.

К слову, некоторые пользователи предположили, что могучий зад Круза является следствием компьютерной графики либо сформировался под влиянием сайентологии.

Напомним, ранее сообщалось, что Том Круз пострадал при выполнении трюка на съемках "Миссия невыполнима 6".