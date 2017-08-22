Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян провели романтический отпуск в Португалии

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян посетили Португалию. Кроме концерта, который был основной целью поездки, пара успела попутешествовать.

"В Португалии я была второй раз, хотя такое впечатление, что впервые, – поделилась впечатлениями Тоня. – Мы специально выбрали такой маршрут, чтобы я увидела что-то новое. Понравилось, что поездка была спонтанной. Арсен предложил поехать к его другу детства, я сразу согласилась".

"Я пять лет не виделся со своим другом Сергеем, – рассказал Арсен. – Поэтому мы отправились к нему в гости. Португалия – невероятная страна. Первый день провели в Национальном парке Peneda-Gerês, Сергей знает мою любовь к водопадам и знает, что я не против попрыгать со скал в воду. Вечером показал нам озеро, на котором они отдыхают с семьей и мы вместе немного поплавали".

Далее пара отправилась в Лиссабон, где Тоня и Арсен успели прогуляться по городу и дать концерт в местном клубе. А уже на утро влюбленные отправились к океану.

Напомним, в этом году Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян связали себя узами брака. 15 июня Тоня и Арсен сыграли свадьбу на берегу Днепра