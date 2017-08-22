Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян провели романтический отпуск в Португалии

Вчера, 14:30

Кроме концерта, который был основной целью поездки, пара успела попутешествовать


Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян посетили Португалию. Кроме концерта, который был основной целью поездки, пара успела попутешествовать.

"В Португалии я была второй раз, хотя такое впечатление, что впервые, – поделилась впечатлениями Тоня. – Мы специально выбрали такой маршрут, чтобы я увидела что-то новое. Понравилось, что поездка была спонтанной. Арсен предложил поехать к его другу детства, я сразу согласилась".

"Я пять лет не виделся со своим другом Сергеем, – рассказал Арсен. – Поэтому мы отправились к нему в гости. Португалия – невероятная страна. Первый день провели в Национальном парке Peneda-Gerês, Сергей знает мою любовь к водопадам и знает, что я не против попрыгать со скал в воду. Вечером показал нам озеро, на котором они отдыхают с семьей и мы вместе немного поплавали".

Далее пара отправилась в Лиссабон, где Тоня и Арсен успели прогуляться по городу и дать концерт в местном клубе. А уже на утро влюбленные отправились к океану.

Напомним, в этом году Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян связали себя узами брака. 15 июня Тоня и Арсен сыграли свадьбу на берегу Днепра
Португалия, концерт, матвиенко, арсен мирзоян, Лиссабон, мирзоян, тоня матвиенко

Вы сейчас просматриваете новость "Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян провели романтический отпуск в Португалии". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Тоня Матвиенко похвасталась фигурой в купальнике на семейном отдыхе

27 Июля, 14:00

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян с детьми проводят отпуск в Карпатах

Звезды

Тоня Матвиенко в эффектном платье и на каблуках сыграла в гольф

14 Июля, 17:30

Певица продемонстрировала яркий образ на светском мероприятии

Звезды

Фото: пресс-служба, facebook.com/yana.pryadko

Тоня Матвиенко проводит медовый месяц в Лондоне

27 Июня, 06:42

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, которые недавно отгуляли свадьбу, отправились в медовый месяц

Звезды

Свадьба Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна: Олег Винник от гонорара отказался, а невеста сменила два наряда

16 Июня, 11:10

Олег Винник, который выступил на празднике в качестве церемониймейстера, признался "Сегодня", что сценарий он придумал самостоятельно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования