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Тоня Матвиенко и группа "Гайдамаки" представили клип на дуэтную песню (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7890/57_main.1484659486.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/57_tn.1484659486.jpg Звезды Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, получила название "Дощ"

Тоня Матвиенко и группа "Гайдамаки" представили клип на дуэтную песню (видео)

Сегодня, 17:00

Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, получила название "Дощ"

В клипе двух героев объединил &quot;Дощ&quot;
В клипе двух героев объединил "Дощ"

Украинская певица Тоня Матвиенко и группа "Гайдамаки" презентовали клип на дуэтную песню. Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, а музыку создавали все "Гайдамаки", получила название "Дощ".

В видео Тоня и Александр, как Инь и Янь: она – в черном платье, он – в белом костюме. Своими образами они символизируют равновесие и взаимодействие мужской и женской энергии. В клипе двух героев объединил "Дощ".

"Эта песня о дожде, как останавливается время, и встречаются две одиноких судьбы, – рассказывает Тоня Матвиенко. – Сначала мне казалось, что наши с Сашей голоса не совместимы, но как получилось в песне вокал звучит оригинально и "берет за душу".

Александр Ярмола сознался, что когда они с "Гайдамаками" решили делать дуэт, то все участники сразу подумали о Тоне Матвиенко. "Эта песня очень чувственная и не совсем похожа на все то, что мы делали раньше, – делится Ярмола. – Без Тони мы бы не смогли передать все те чувства и эмоции, которые есть в этой композиции. Как по мне, вышло круто!".
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