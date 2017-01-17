Тоня Матвиенко и группа "Гайдамаки" представили клип на дуэтную песню (видео)

Украинская певица Тоня Матвиенко и группа "Гайдамаки" презентовали клип на дуэтную песню. Композиция, слова к которой написал лидер группы Александр Ярмола, а музыку создавали все "Гайдамаки", получила название "Дощ".

В видео Тоня и Александр, как Инь и Янь: она – в черном платье, он – в белом костюме. Своими образами они символизируют равновесие и взаимодействие мужской и женской энергии. В клипе двух героев объединил "Дощ".

"Эта песня о дожде, как останавливается время, и встречаются две одиноких судьбы, – рассказывает Тоня Матвиенко. – Сначала мне казалось, что наши с Сашей голоса не совместимы, но как получилось в песне вокал звучит оригинально и "берет за душу".

Александр Ярмола сознался, что когда они с "Гайдамаками" решили делать дуэт, то все участники сразу подумали о Тоне Матвиенко. "Эта песня очень чувственная и не совсем похожа на все то, что мы делали раньше, – делится Ярмола. – Без Тони мы бы не смогли передать все те чувства и эмоции, которые есть в этой композиции. Как по мне, вышло круто!".