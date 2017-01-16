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Тоня Матвиенко впервые показала годовалую дочь Нину (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7886/16_main.1484566720.png http://www.segodnya.ua/img/article/7886/16_tn.1484566720.png Звезды Ранее она показывала только ручки, ножки и никогда не публиковала снимки с личиком девочки

Тоня Матвиенко впервые показала годовалую дочь Нину (фото)

Сегодня, 13:39

Ранее она показывала только ручки, ножки и никогда не публиковала снимки с личиком девочки

Год назад Тоня решилась на смелую фотосессию. Фото: instagram.com/tonya_matvienko
Год назад Тоня решилась на смелую фотосессию. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко отпраздновала первый день рождения своей второй дочери. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

"Сегодня нашему счастью 1 год! За это время я пережила невероятное количество эмоций, волнений, и недоспанных ночей ... Спасибо Богу за мое материнство, спасибо моему Любимому, что терпел меня разную – никогда не забуду твои супчики, чтобы мое молоко прибывало", – написала Тоня.

При этом певица поблагодарила также свою мать – народную артистку Украины Нину Матвиенко за то, что всегда была рядом.

"Вот так вместе мы сегодня отпразднуем первый день рождения дочки, которая год назад появилась на свет и я услышала ее крик. А сегодня я уже слышу самое дорогое слово, буквально как неделю – Мама", – поделилась с подписчиками Тоня.

Сьогодні Нашому щастю 1 рік! За цей час я пережила неймовірну кількість емоцій, хвилювань, і не доспаних ночей... Спасибі Богу за моє Материнство, спасибі моєму Коханому @arsen_mirzoian що терпів мене різну – ніколи не забуду твої супчики, щоб моє молоко прибувалоСпасибі моїй мамі, що завжди була поряд, спасибі друзям за поради і підтримку. Ось так Гуртом ми сьогодні відсвяткуємо перший День народження доці, яка рік назад з'явилася на світ і я почула її крик. А сьогодні я вже чую найдорожче слово, буквально як тиждень – Мама #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмірзоян #арсенмирзоян #доця #baby #happybirthday #iamhappy #mather #family

Фото опубликовано Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

При этом певица впервые полностью показала свою малышку Нину. Ранее она показывала только ручки, ножки и никогда не публиковала снимки с личиком девочки. Впрочем, этой позиции звездная мать придерживается до сих пор. 

Тем временем другая молодая мама Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини.
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Источник:

"Сегодня"

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