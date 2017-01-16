Тоня Матвиенко впервые показала годовалую дочь Нину (фото)
Ранее она показывала только ручки, ножки и никогда не публиковала снимки с личиком девочки
Украинская певица Тоня Матвиенко отпраздновала первый день рождения своей второй дочери. Радостной новостью она поделилась в Instagram.
"Сегодня нашему счастью 1 год! За это время я пережила невероятное количество эмоций, волнений, и недоспанных ночей ... Спасибо Богу за мое материнство, спасибо моему Любимому, что терпел меня разную – никогда не забуду твои супчики, чтобы мое молоко прибывало", – написала Тоня.
При этом певица поблагодарила также свою мать – народную артистку Украины Нину Матвиенко за то, что всегда была рядом.
"Вот так вместе мы сегодня отпразднуем первый день рождения дочки, которая год назад появилась на свет и я услышала ее крик. А сегодня я уже слышу самое дорогое слово, буквально как неделю – Мама", – поделилась с подписчиками Тоня.
Сьогодні Нашому щастю 1 рік! За цей час я пережила неймовірну кількість емоцій, хвилювань, і не доспаних ночей... Спасибі Богу за моє Материнство, спасибі моєму Коханому @arsen_mirzoian що терпів мене різну – ніколи не забуду твої супчики, щоб моє молоко прибувалоСпасибі моїй мамі, що завжди була поряд, спасибі друзям за поради і підтримку. Ось так Гуртом ми сьогодні відсвяткуємо перший День народження доці, яка рік назад з'явилася на світ і я почула її крик. А сьогодні я вже чую найдорожче слово, буквально як тиждень – Мама #тоняматвієнко #тоняматвиенко #арсенмірзоян #арсенмирзоян #доця #baby #happybirthday #iamhappy #mather #family
При этом певица впервые полностью показала свою малышку Нину. Ранее она показывала только ручки, ножки и никогда не публиковала снимки с личиком девочки. Впрочем, этой позиции звездная мать придерживается до сих пор.
Тем временем другая молодая мама Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини.
Вы сейчас просматриваете новость "Тоня Матвиенко впервые показала годовалую дочь Нину (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии