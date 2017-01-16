Тоня Матвиенко впервые показала годовалую дочь Нину (фото)

Украинская певица Тоня Матвиенко отпраздновала первый день рождения своей второй дочери. Радостной новостью она поделилась в Instagram.

"Сегодня нашему счастью 1 год! За это время я пережила невероятное количество эмоций, волнений, и недоспанных ночей ... Спасибо Богу за мое материнство, спасибо моему Любимому, что терпел меня разную – никогда не забуду твои супчики, чтобы мое молоко прибывало", – написала Тоня.

При этом певица поблагодарила также свою мать – народную артистку Украины Нину Матвиенко за то, что всегда была рядом.

"Вот так вместе мы сегодня отпразднуем первый день рождения дочки, которая год назад появилась на свет и я услышала ее крик. А сегодня я уже слышу самое дорогое слово, буквально как неделю – Мама", – поделилась с подписчиками Тоня.

При этом певица впервые полностью показала свою малышку Нину. Ранее она показывала только ручки, ножки и никогда не публиковала снимки с личиком девочки. Впрочем, этой позиции звездная мать придерживается до сих пор.

Тем временем другая молодая мама Ксения Собчак похвасталась пышным бюстом в бикини.