ТОП-10 эффектных и смелых образов Тины Кароль в 2016 году (фото)

В гардеробе певицы можно найти вещи от украинских и мировых дизайнеров

Певица Тина Кароль в 2016 году сменила немало ярких и откровенных нарядов. Кароль восхищает своим безупречным вкусом. У Тины – свой стиль, который ей очень идет и гармонично на ней смотрится.

В подборке "Сегодня.ua" – самые запоминающиеся наряды артистки. Среди образов-фаворитов певицы – пижамы и платья, стилизованные под ночные рубашки и халаты. В гардеробе певицы можно найти вещи от украинских и мировых дизайнеров.

ТОП-10 эффектных и смелых образов Тины Кароль в 2016 году

На украинском фестивале "MADE in Ukraina" студии "Квартал 95" Тина Кароль блистала в брючном костюме-пижаме от украинского бренда Elena Burba.

Фото: Facebook

Тина в платье в украинском стиле с оригинальным узором гроздей калины от Юлии Магдыч.

Фото: пресс-служба 1+1

Для вокальных боев на "Голосі країни" артистка подобрала роскошный наряд. Кароль продемонстрировала жакет от модного дома Alexander McQueen, под который подобрала черное платье-ночнушку и лаковые туфли. Плечи и рукава пиджака украшены разноцветными кристаллами Swarovski.

Фото: Facebook

Для выступления на Республиканском балу выпускников высших учебных заведений в Белоруссии Тина выбрала оригинальный белый наряд, состоящий из укороченного топа с длинными рукавами и юбки.

Фото: Instagram

Тина выгодно подчеркнула фигуру вечерним платьем с вырезом в зоне декольте от бренда Marc Jacobs из коллекции 2013 года.

Фото: Instagram

В 2016 году Кароль стала специальным членом жюри летнего кубка "Лига смеха", и во второй день фестиваля в Юрмале вышла на сцену в платье от Versace.

Фото: пресс-служба

Тина на закрытии фестиваля "MADE in Ukraina" в атласной ночнушке цвета слоновой кости.

Фото: Facebook

Цветное платье с кожаными рукавами в черно-белой гамме от Louis Vuitton Тина дополнила шнурованными ботильонами на устойчивом каблуке.

Фото: пресс-служба 1+1

Певица появилась на вечеринке в честь открытия обновленного FREEDOM Event Hall в мини с глубоким декольте на шнуровке.

Фото: Instagram

В 2016 году украинская звезда стала "Хозяйкой вечера" на балу журнала "Viva!". На светском мероприятии артистка блистала в эксклюзивном наряде с ярким принтом от украинского бренда. Тина подчеркнула изящную фигуру оригинальным платьем с прозрачными вставками и бархатными нашивками от Couture de Fleur (творческий тандем издателя Инны Катющенко и художницы Елены Онуфрив).

Фото: viva.ua