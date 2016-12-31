ТОП-20 откровенных нарядов звезд в 2016 году (фото)

Модели Джулия Салеми и Даян Мелло шокировали гостей Венецианского кинофестиваля, а Ким Кардашьян выбрала для MTV Video Music Awards винтажное мини

2016 год был полон ярких и грандиозных событий. Мировые знаменитости поражали публику оригинальными и эффектными нарядами.

В подборке "Сегодня. ua" – откровенные образы звезд на светских мероприятиях.

На красной дорожке "Оскара-2016" Шарлиз Терон появилась в наряде алого цвета от Christian Dior, а Оливия Уайлд с оголенной грудью красовалась в Valentino.

Фото: AFP

Фото: AFP

Для 73-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур – 28-летняя Румер Уиллис предпочла откровенное платье с глубоким декольте от Michael Costello.

Фото: AFP

На премии American Music Awards жена Джона Ледженда попала в пикантную ситуацию из-за откровенного наряда. На красной дорожке модели Крисси Тейгин пришлось внимательно следить за своим нарядом с высокими разрезами от Yousef Akbar. Тейген также не стала надевать нижнее белье.

Фото: REX

Певица Сиара продемонстрировала стройную фигуру и оголенную грудь в черно-белом платье от Alexandre Vauthier на церемонии "Грэмми-2016".

Фото: REX

Модели Джулия Салеми и Даян Мелло шокировали гостей Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке кинофестиваля в Венеции, в день премьеры телесериала Паоло Сорентино "Молодой папа" с Джудом Лоу в главной роли, Салеми и Мелло не могли остаться не замеченными. Девушки блистали в ярких платьях с провокационными разрезами от Matteo Evandro. Даян засветила розовые трусы, а Джулия – полностью отказалась от нижнего белья.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: REX

Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 19-летней Белле удалось удивить Канны. Модель примерила невероятно откровенный наряд. Хадид выбрала атласное платье от Alexandre Vauthier с глубоким декольте и высоким разрезом чуть ли не до талии.

Фото: AFP

Фото: AFP

Ким Кардашьян выбрала для MTV Video Music Awards 2016 винтажное мини с откровенным декольте от John Galliano.

Фото: AFP

Актриса Эми Адамс на международном фестивале в Лондоне поразила нарядом от Valentino с откровенным декольте. Благодаря глубокому вырезу фотографам удалось подловить актрису в пикантный момент. Адамс блеснула голой грудью.

Фото: REX

Актриса Кейт Хадсон оказалась в неловкой ситуации из-за откровенного платья на афтепати Бала Института костюма (Met Gala). Для вечеринки Кейт выбрала роскошный наряд от Versace. Из-за чересчур высокого разреза Хадсон рисковала засветить нижнее белье и не только. Папарацци удалось заснять, как звезда прикрывает пикантные места. Актриса дополнила образ туфлями от Giuseppe Zanotti и драгоценностями от Lorraine Schwartz.

Фото: REX

Мадонне в наряде от Givenchy не могла остаться незамеченной. На балу Met Gala 57-летняя Мадонна появилась перед фотографами в черном боди с вырезами на груди и ягодицах. Поверх певица надела длинную накидку из прозрачного кружева. Завершила образ звезда кожаными ботфортами на высокой шпильке.

Фото: AFP

Бритни Спирс на церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Awards-2016 поразила публику смелым образом.

Фото: AFP

30-летняя Ирина Шейк выбрала для Met Gala неординарный наряд. Шейк блистала в голубом корсете и легком полупрозрачном платье. Манекенщица продемонстрировал пышную грудь в комплекте от Givenchy.

Фото: AFP

На премьера фильма режиссера Николь Гарсии в Каннах модель Кендалл Дженнер появилась в откровенном полупрозрачном наряде. Сестра Ким Кардашьян блистала на красной дорожке в шелковом платье с вышивкой из бархата и золотым люрексом от Cavalli Couture.

Фото: AFP

Для празднования 21-летия Кендалл Дженнер выбрала сверкающее мини-платье, украшенное кристаллами Swarovski и сделанное на заказ дизайнерами ливанского бренда LaBourjoisie.

Фото: Instagram

Топ-модель Лара Стоун отличилась на светском мероприятии, приуроченном к столетнему юбилею британского Vogue. 32-летняя Лара блистала на вечеринке в необычном макси платье из коллекции британского дизайнера Кристофера Кейна. Стоун не стала подбирать под черно-белый наряд с горизонтальными вырезами в области талии и бедер нижнее белье.

Фото: REX

Певица Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошные формы на вечеринке финалистов шоу "American Idol". Для выхода в свет 47-летняя артистка выбрала облегающий красный комбинезон со смелым декольте от Zuhair Murad.

Фото: AFP

Лопес произвела фурор на презентации новых проектов телекомпании NBC Universal. На синей ковровой дорожке звезда блистала в обтягивающем мини с длинными рукавами и пикантным декольте из новой коллекции David Koma. Лопес подчеркнула пышные формы металлическими деталями, которые прижали грудь.

Фото: REX

Милла Йовович выбрала для премьеры фантастического боевика "Обитель зла: Последняя глава" смелый наряд. В Токио Йовович блистала в платье с открытой спиной, глубоким декольте и разрезом до самого бедра из коллекции Elie Saab.

Фото: REX