ТОП громких звездных скандалов 2016 года (фото)

В 2016 году Джоли и Питт делили детей, Настя Каменких и Надя Дорофеева повторили "трюк" Мадонны и Бритни Спирс, а Ким Кардашьян была заперта в ванной в Париже.

В подборке "Сегодня. ua" представлены самые громкие звездные скандалы ушедшего года.

Эмбер Херд подала на развод из-за домашнего насилия со стороны Джонни Деппа

"Он меня бил!" – так объясняет Эмбер Херд, почему разводится с мужем, только отпраздновав годовщину свадьбы. Актриса разъяренная настолько, что без купюр выкладывает в сеть фото с избиениями. Уверяет – актер еще и всячески издевался над ней, когда напивался. Обвинения Эмбер Херд в адрес Джонни Деппа оказались ложными. Двое офицеров полиции Лос-Анджелеса, явившиеся в дом актрисы после сообщения о скандале, дали свидетельские показания, согласно которым у актрисы не было видимых телесных повреждений. Судья отклонил просьбу Херд обязать Деппа посещать курсы управления гневом. Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради – 16-летняя актриса и модель Лили-Роуз не смогла остаться в стороне от скандала. "Мой отец – самый милый и любящий человек из всех, кого я знаю. Он всегда был прекрасным отцом для меня и моего младшего брата. Все, кто его знают – скажут то же самое", – рассказала начинающая звезда. Ссоры Деппа и Херд были настолько бурными, что один раз даже сорвали съемки новых "Пиратов Карибского моря". Впрочем, далеко не все обвиняют в этом Деппа. По одной из версий, виновата в наступившем кризисе сама актриса, которую совсем не беспокоила супружеская верность. Актер должен заплатить своей бывшей жене 6,8 миллионов долларов, но пока не спешит этого делать. Депп и Херд решают материальной вопрос в суде. Звезды прожили в браке лишь 15 месяцев.

Фото: AFP

Джоли требует проверять Питта на алкоголь каждую неделю и не разрешает видеться с детьми

Расставание одной из самых красивых и знаменитых пар Голливуда стало шоком для поклонников во всем мире. По одной из версий, причина разрыва Джоли и Питта — различные взгляды на воспитание детей. Инсайдеры писали, что Джоли упрекала мужа в том, что он злоупотребляет алкоголем и марихуаной, из-за чего у него начались проблемы с гневом. По мнению актрисы, Питт подавал детям плохой пример своим поведением. По другой версии, Анджелина Джоли решила подать на развод с Брэдом Питтом после его ссоры с сыном Мэддоксом на борту самолета. Что стало причиной конфликта отца с 15-летним приемным сыном, неизвестно. Анджелина добилась единоличной опеки над их с Питтом шестью детьми, а мужу оставила лишь право голоса в принятии важных решений и право навещать детей. Питт сам вызвался проходить проверки на спиртное и наркотики, но позже это условие стало обязательным и не может быть отменено без решения суда. Джоли потребовала проверять актера четыре раза в месяц. Актриса также отказывает бывшему супругу в законных свиданиях с детьми.

Крисанн Морел, бывшая няня Анджелины Джоли, обратилась к актрисе чрез прессу с открытым письмом. Она призвала актрису не лишать детей их отца, напомнив Анджелине о ее собственном непростом детстве.

Фото: AFP

Ограбление Ким Кардашьян

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сложно перенесла громкое ограбление в Париже. Кардашьян ограбили 2 октября. Супруга рэпера Канье Уэста была связана и заперта в ванной. Воры украли ювелирные украшения на сумму более чем $10 млн. Кроме того, сообщалось, что воры украли телефоны знаменитости, где есть интимный контент. Преступники знали необходимые коды для дверей, благодаря чему они проникли в апартаменты знаменитости до ее прихода. Кардашьян пришлось уволить своего телохранителя Паскаля Дювье, служившего ей больше трех лет. Украшения были застрахованы, и знаменитость подала на возмещение ущерба. Нападение на Ким стало поводом для отмены съемок нового сезона реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Фото: AFP

Беспорядки и протесты: Лободе пришлось отменить концерт в Ивано-Франковске, а Потапу с Настей – во Львове

Потасовки, беспорядки, массовые столкновения с полицией, сорванные выступления – во время гастрольных туров по Украине в 2016 году Светлане Лободе и Потапу с Настей пришлось нелегко.

12 мая в Ивано-Франковске неизвестные в камуфляже сорвали концерт LOBODA. Ответственность за инцидент взяла на себя организация "ОУН Прикарпаття" и представители местной самообороны. За 40 минут до начала концерта агрессивно настроенные мужчины перекрыли входы и выходы в здание концерт-холла. На возмущение зрителей, заплативших за билеты от 300 до 1200 грн, люди в камуфляже не реагировали. Возникла потасовка, в ходе которой зрители пытались прорваться в зал, сквозь оцепление радикалов. Опасаясь за жизнь и здоровье своих поклонников LOBODA и организаторы ее выступления – "Квартал концерт" отменили мероприятие. Координатор областной "Самообороны" Ярослав Наваляный объяснил журналистам, что Лобода неоднократно выступала в России, поэтому люди не хотят, чтобы она пела в областном центре.

13 мая радикалы требовали отменить концерт Лободы в Тернополе, завязалась драка. Концерт состоялся с двухчасовым опозданием. 1 ноября провокаторы попытались сорвать концерт Светланы Лободы в Чернигове. Около двадцати агрессивно настроенных человек устроили пикет под зданием областного совета за час до старта шоу. Не успели зрители попасть в концертный зал – как спасатели начали эвакуацию. Неизвестные сообщили о заминировании помещения. Подобная ситуация произошла и в Сумах. Там в здании, где должен был начаться концерт Светланы Лободы, искали взрывчатку. Однако в обоих случаях выступление таки состоялось.

Фото: Instagram

В октябре националисты сорвали концерт Потапа и Насти в Хмельницком, а выступление во Львове организаторы решили просто отменить.

Слезоточивый газ и массовые столкновения с полицией возле Дворца "Украина" – полсотни молодых людей едва не сорвали концерт Потапа и Насти в Киеве 16 ноября. Тяжелые травмы получил 19-летний парень,а 9-летняя девочка отравилась слезоточивым газом. Несмотря на беспорядки, концерт состоялся. 21 ноября активисты перед входом в Дом культуры "Дружбы народов" в Черкассах, разлили томатный сок, символизирующий кровь, пролитую во время боев на Донбассе. Несмотря на беспорядки, концерт Потапа и Насти состоялся.

Фото: Instagram

"Мисс Украина – 2013" стала героиней скандала в Италии

"Мисс Украина – 2013" Анна Заячковская стала героиней скандала в Италии. Спустя полгода после свадьбы с миланским предпринимателем-миллионером Джанлукой Червара 24-летняя девушка пропала, а вскоре выяснилось, что она просто сбежала в Америку. Анна заявила, что муж поднимал на нее руку.

По данным итальянских СМИ, Заячковская вышла замуж за итальянского бизнесмена 22 декабря 2015 года, а уже 1 июля вышла из дома прогуляться и не вернулась. Взволнованный Джанлука написал заявление в полицию. Но долго искать Анну не пришлось: спустя десять дней после исчезновения в одной из соцсетей модели появилась ее фотография с неизвестным мужчиной, сделанная в США. Отмечается, что, уходя из дома, Анна Заячковская взяла с собой мобильный телефон и документы, а также шесть тысяч евро, которые хранились в семейном сейфе.

Фото: Facebook

Мадонна решила отсудить сына у бывшего мужа

Поп-певица Мадонна пошла в суд, чтобы вернуть домой своего сына Рокко. 16-летний парень сопровождал маму в мировом турне. Однако в Великобритании отказался сесть в самолет, который летел в Нью-Йорк. Мол, хочет остаться в Лондоне с отцом, режиссером Гаем Ричи. С ним Мадонна рассталась семь лет назад. Во время путешествий Рокко к тому же постоянно приходилось исполнять поручения за сценой. Источники утверждают, что ему не нравилась и вынужденная публичность. Желая выглядеть любящей матерью, Мадонна постоянно выкладывала в свой Instagram фото сына, способные смутить любого подростка – Рокко с девчачьими "хвостиками" на голове или прижимающего к груди бульдога. Сейчас парень проживает с Ричи, его новой супругой Джеки Эйнсли и тремя общими детьми пары. Мадонна полагает, что Гай подкупил сына тем, что предоставил ему полную свободу действий. В то время как певица любит дисциплину и старается придерживаться строгих правил в воспитании детей. В результате длительной судебной тяжбы было решено, что 16-летний Рокко останется с Гайем Риччи в столице Великобритании.

Фото: Instagram

Мать подруги Джима Керри подала на него в суд из-за смерти дочери

Трагедия, случившаяся с экс-возлюбленной Джима Керри (девушка покончила с собой), обернулась для голливудской звезды судебными разбирательствами. Мать покойной утверждает, что Керри заразил ее дочь тремя заболеваниями, передающимися половым путем, и бросил, когда узнал, что Уайт больна. По данным западной прессы, в иске сказано, что Джим Керри назвал Катриону публичной женщиной и стал запугивать, чтобы заставить молчать. Бриджит Свитмен утверждает, что ее дочь получила результаты анализов в 2013 году. В ответ на обследование своей девушки Керри якобы заявил, что она могла заразиться от кого-то другого, и разорвал отношения, сказав, что она слишком драматизирует.

Фото: Instagram

В иске говорится, что Джим оказывал на Катриону давление, прежде чем она приняла смертельную дозу лекарств. Напомним, что отношения Керри и Уайт начались в 2012 году, но прекратились через несколько месяцев. Спустя два года они возобновились – в тот момент Катриона официально была замужем за другим мужчиной. В то же время Керри утверждает, что женщина не любила свою дочь и не поддерживала с ней связь. Кэтриона Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года после расставания с Керри в возрасте 28 лет.

Фото: AFP

Организаторы "Евровидения" дисквалифицировали судью от России

Европейский вещательный союз исключил Анастасию Стоцкую из состава российского жюри на конкурсе "Евровидение-2016". Она нарушила правила конкурса – продолжала прямую интернет-трансляцию с репетиции первого полуфинала. А это запрещено. На записи, опубликованной на YouTube вскоре после генеральной репетиции первого полуфинала конкурса, российская исполнительница комментировала выступления участников из Нидерландов и Армении. Номер голландского певца Дауэ Боба она назвала "миленьким", а просматривая выступление армянки Иветы Мукучян, заявила: "У меня муж армянин, я за армян!". "Я не должна была снимать на видео и выкладывать в социальную сеть действия судейской коллегии, простите меня, пожалуйста, за этот необдуманный поступок, но совершенный без злого умысла по отношению к представителям какой-либо страны", – подчеркнула Стоцкая.

Фото: Instagram

Неудачная шутка Владимира Зеленского в Юрмале

Скандальная шутка лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского в Юрмале вызвала большой резонанс. Сравнив Украину с порноактрисой из немецкого кино для взрослых, юморист навлек на себя гнев украинцев. Пользователи социальных сетей, среди которых есть, в том числе политики, эксперты и блогеры, в своем большинстве раскритиковали выступление Зеленского.

После того, как этот эпизод вызвал большой резонанс, лидер "95 Квартала" пояснил, что хотел сказать этой шуткой. "Шутка, которая вызвала бурное обсуждение, не имеет двух, трех смыслов. Суть проста этой репризы: достаточно брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас, и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы – гордый народ, не попрошайки. Вот и все. Больше здесь нет других смыслов. Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране", – заявил Зеленский.

Кадр из видео

Студия "Квартал 95" также выступила с заявлением относительно своего выступления в Юрмале. "Против нас сегодня развернута кампания в лучших традициях грязных политических технологий: заказные статьи в интернете и проплаченные комментарии в соцсетях. Значит, кому-то это выгодно. Значит, кому-то нужно, чтобы мы молчали. Но с нами – наши зрители. И никакие интернет-боты и политтехнологии не заставят нас молчать. Потому что мы говорим правду", – прокомментировали в студии "Квартал 95".

После скандала в Юрмале Зеленский отказался от денег Госкино.

Поцелуй Насти Каменских и Нади Дорофеевой на премии M1 Music Awards 2016

10 декабря в киевском Дворце спорта состоялся гала-концерт и церемония награждения M1 Music Awards 2016. На премии, которая прошла во второй раз, были определены лучшие исполнители в 10 номинациях."Певицей года" стала LOBODA, а в номинации "Певец года" – победу одержал MONATIK. Громким сюрпризом концерта – стал поцелуй Насти Каменских с Надеждой Дорофеевой, во время их совместного номера. Певицы исполнили песню "Абнимос/Досвидос" (первая совместная работа двух артисток). Надя и Настя решили повторить "успех" Бритни Спирс и Мадонны, которые поцеловались на сцене вручения наград "MTV Video Music" в 2003 году.

Фото: Instagram

Дидье Маруани против Филиппа Киркорова

В ноябре в России разгорелся скандал между Филиппом Киркоровым и французским музыкантом Дидье Маруани. Француз пожаловался в суд, что российский артист украл его песню, и Киркоров якобы даже согласился выплатить компенсацию. Однако после этого полиция задержала Маруани по заявлению Филиппа. Мосгорсуд вернул группе Space иск о защите авторского права по факту плагиата в песне "Жестокая любовь" в исполнении Киркорова. Маруани в иске отметил, что композиция "Жестокая любовь" — переработка его произведения Symphonic Space Dream. Адвокат француза Игорь Трунов заявил, что Киркоров признал факт плагиата в песне "Жестокая любовь" и готов выплатить компенсацию. Адвокат российского певца опроверг его слова. Экспертиза АНО "Центр по проведению судебных экспертиз и исследований" также подтвердила факт копирования. По заключению экспертов в целом было заимствовано 43% Symphonic space dream.

Фото: Instagram

Жена Уилла Смита призвала бойкотировать "Оскар"

Скандал вокруг "Оскара" разгорелся сразу после объявления номинантов 2016 года, когда несколько чернокожих деятелей кино, в том числе жена Уилла Смита, обратили внимание на отсутствие афроамериканцев среди претендентов на премию. Джада Пинкетт-Смит объявила "Оскару" бойкот, позже к ней присоединился супруг и другие чернокожие деятели культуры. В Twitter даже появился хэштег #OscarsSoWhite. Президент Американской киноакадемии Шерил Бун Айзекс пообещала провести кардинальные реформы, которые, вероятно, растянутся на пять лет. Жюри "Оскара" обвинили в расовой дискриминации второй год подряд. В 2015-м в пяти номинациях также не было чернокожих претендентов, однако афроамериканцы, в частности Опра Уинфри, Люпита Нионго, Зои Салдана, Эдди Мерфи и Чиветел Эджиофор, участвовали в самой церемонии, вручая награды. Академия кинематографических наук и искусств США, являющаяся организатором церемонии "Оскар", пообещала удвоить в своих рядах количество женщин и представителей меньшинств.

Фото: AFP

Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший Гендальфа в трилогиях "Властелин Колец" и "Хоббит", раскритиковал членов Американской киноакадемии еще за то, что они ни разу не присудили "Оскар" открытому гею. Сам Маккеллен, открытый гей, дважды номинировался на "Оскар": в 1998 году за роль в картине "Боги и монстры" и в 2002-м за работу в ленте "Властелин колец: Братство кольца".

Фото: AFP