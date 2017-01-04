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Топ-модель Алла Костромичева похвасталась загаром в купальнике с глубоким вырезом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/56_main.1483537530.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/56_tn.1483537530.jpg Звезды Модель наслаждается роскошным отдыхом на Карибах

Топ-модель Алла Костромичева похвасталась загаром в купальнике с глубоким вырезом (фото)

Сегодня, 17:30

Модель наслаждается роскошным отдыхом на Карибах

Алла Костромичева. Фото: Instagram
Алла Костромичева. Фото: Instagram

Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото.

Сейчас ведущая реалити-проекта "Супермодель по-украински" наслаждается роскошным отдыхом на Карибах.

Алла выбрала для отпуска остров Сент-Бартс. На снимке у бассейна Костромичева демонстрирует подтянутую фигуру и ровный загар в ярком купальнике с глубоким вырезом.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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