Топ-модель Алла Костромичева похвасталась загаром в купальнике с глубоким вырезом (фото)
Модель наслаждается роскошным отдыхом на Карибах
Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото.
Сейчас ведущая реалити-проекта "Супермодель по-украински" наслаждается роскошным отдыхом на Карибах.
Алла выбрала для отпуска остров Сент-Бартс. На снимке у бассейна Костромичева демонстрирует подтянутую фигуру и ровный загар в ярком купальнике с глубоким вырезом.
Фото: Instagram
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