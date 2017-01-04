Топ-модель Алла Костромичева похвасталась загаром в купальнике с глубоким вырезом (фото)

Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото.

Сейчас ведущая реалити-проекта "Супермодель по-украински" наслаждается роскошным отдыхом на Карибах.

Алла выбрала для отпуска остров Сент-Бартс. На снимке у бассейна Костромичева демонстрирует подтянутую фигуру и ровный загар в ярком купальнике с глубоким вырезом.

Фото: Instagram