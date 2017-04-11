Топ-модель Алла Костромичева пришла на вечеринку в ярком наряде за 15 тысяч долларов

Вчера, 14:30

Свой образ красотка дополнила висячими серьгами и красной помадой

Алла Костромичева. Фото: instagram.com/allakostromichova
Алла Костромичева. Фото: instagram.com/allakostromichova

Топ-модель и телеведущая Алла Костромичева восхитила эффектным образом. 

Алла посетила вечеринку Tropico Italiano, которая прошла в столичном бутике Dolce & Gabbana, в ярком наряде с принтом "розы".

Костромичева блистала на публике шелковом платье-футляре с вышивкой и оборками из коллекции весна-лето 2017.

Стоимость творения Доменико Дольче и Стефано Габбана составляет 15 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен).

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Свой образ красотка дополнила висячими серьгами и красной помадой.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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