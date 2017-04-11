Топ-модель Алла Костромичева пришла на вечеринку в ярком наряде за 15 тысяч долларов
Свой образ красотка дополнила висячими серьгами и красной помадой
Топ-модель и телеведущая Алла Костромичева восхитила эффектным образом.
Алла посетила вечеринку Tropico Italiano, которая прошла в столичном бутике Dolce & Gabbana, в ярком наряде с принтом "розы".
Костромичева блистала на публике шелковом платье-футляре с вышивкой и оборками из коллекции весна-лето 2017.
Стоимость творения Доменико Дольче и Стефано Габбана составляет 15 тысяч долларов (около 400 тысяч гривен).
Свой образ красотка дополнила висячими серьгами и красной помадой.
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