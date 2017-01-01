ТОП смелых звездных декольте 2016 года (фото)
Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах, а Наташа Королева засветила обнаженную грудь
Знаменитости радовали поклонников в 2016 году откровенными нарядами. В подборке "Сегодня. ua" самые смелые звездные декольте.
Голландская топ-модель Даутцен Крез блистала на красной дорожке в Каннах в откровенном наряде. Сексуальная блондинка выбрала для выхода в свет черное платье от Brandon Maxwell с глубоким декольте, открытой спиной и высоким разрезом до бедра.
Фото: AFP
Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах. Модель примерила невероятно откровенный наряд. Хадид выбрала атласное платье от Alexandre Vauthier с глубоким декольте и высоким разрезом чуть ли не до талии.
Фото: AFP
Певица Тина Кароль в мини с глубоким декольте на шнуровке на открытии обновленного "FREEDOM Event Hall".
Фото: Instagram
Ники Минаж выбрала наряд от Bao Tranchi для MTV Video Music Awards.
Фото: AFP
Глюкоза во время семейного отдыха в Испании.
Фото: Instagram
Актриса Эмилия Кларк появилась на афтепати "Оскара-2016" в наряде со смелым декольте. Кларк выбрала для выхода в свет платье в горошек с открытой спиной от Miu Miu. Дополнили раскованный образ актрисы клатч от Christian Louboutin и украшения от Jacob & Co.
Фото: AFP
Актриса Эми Адамс на кинофестивале в Торонто. На красной дорожке актриса появилась в платье в пол от Alexander McQueen.
Фото: AFP
Для премии Glamour Women of the Year старшая сестра Ким Кардашьян и мама троих детей Кортни выбрала смелый наряд с глубоким декольте от Julien Mcdonald. Бордовое платье-карандаш 37-летняя Кардашьян дополнила золотыми босоножками и украшениями.
Фото: REX
Актриса Хлоя Морец на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF-2016). Морец блистала на премьере в желтом платье с цветочным принтом в пол от Miu Miu.
Фото: REX
Ани Лорак на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.
Фото: Instagram
50-летняя Сальма Хайек выбрала для красной дорожки церемонии The Fashion Awards-2016 яркий наряд от Gucci.
Фото: AFP
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл на показе Тома Форда.
Фото: AFP
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио выбрала для вечеринки Victoria's Secret-2016 черное полупрозрачное платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Alessandra Rich.
Фото: AFP
Анна Седокова покорила публику глубоким декольте на красной дорожке премии "МУЗ-Тв".
Фото: Instagram
Вера Брежнева в платье со смелым декольте от Alexander Arutyunov.
Фото: Instagram
Оля Полякова перед концертом в Днепре в расшитом вручную корсете от Анны Бублик.
Фото: Instagram
Телезвезда Ким Кардашьян появилась в ночном клубе в кожаном платье со смелым декольте на шнурке от Jitrois.
Фото: REX
Дженнифер Лопес в белом комбинезоне с пикантным вырезом в зоне декольте во время фотосессии для сериала "Оттенки синего".
Фото: Instagram
Певица Наташа Королева появилась на шоу "Вечерний Ургант" в черном платье с кружевом и прозрачным декольте от Alina German.
Фото: Instagram
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