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ТОП смелых звездных декольте 2016 года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/51_main.1483268133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/51_tn.1483268133.jpg Звезды Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах, а Наташа Королева засветила обнаженную грудь

ТОП смелых звездных декольте 2016 года (фото)

Сегодня, 09:31

Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах, а Наташа Королева засветила обнаженную грудь

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Знаменитости радовали поклонников в 2016 году откровенными нарядами. В подборке "Сегодня. ua" самые смелые звездные декольте.

Голландская топ-модель Даутцен Крез блистала на красной дорожке в Каннах в откровенном наряде. Сексуальная блондинка выбрала для выхода в свет черное платье от Brandon Maxwell с глубоким декольте, открытой спиной и высоким разрезом до бедра.

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Фото: AFP

Младшей сестре супермодели Джиджи Хадид – 20-летней Белле удалось затмить всех звезд на показе в Каннах. Модель примерила невероятно откровенный наряд. Хадид выбрала атласное платье от Alexandre Vauthier с глубоким декольте и высоким разрезом чуть ли не до талии.

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Фото: AFP

Певица Тина Кароль в мини с глубоким декольте на шнуровке на открытии обновленного "FREEDOM Event Hall".

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Фото: Instagram

Ники Минаж выбрала наряд от Bao Tranchi для MTV Video Music Awards.

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Фото: AFP

Глюкоза во время семейного отдыха в Испании.

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Фото: Instagram

Актриса Эмилия Кларк появилась на афтепати "Оскара-2016" в наряде со смелым декольте. Кларк выбрала для выхода в свет платье в горошек с открытой спиной  от Miu Miu. Дополнили раскованный образ актрисы клатч от Christian Louboutin и украшения от Jacob & Co.

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Фото: AFP

Актриса Эми Адамс на кинофестивале в Торонто. На красной дорожке актриса появилась в платье в пол от Alexander McQueen.

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Фото: AFP

Для премии Glamour Women of the Year старшая сестра Ким Кардашьян и мама троих детей Кортни выбрала смелый наряд с глубоким декольте от Julien Mcdonald. Бордовое платье-карандаш 37-летняя Кардашьян дополнила золотыми босоножками и украшениями.

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Фото: REX

Актриса Хлоя Морец на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF-2016). Морец блистала на премьере в желтом платье с цветочным принтом в пол от Miu Miu.

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Фото: REX

Ани Лорак на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.

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Фото: Instagram

50-летняя Сальма Хайек выбрала для красной дорожки церемонии The Fashion Awards-2016 яркий наряд от Gucci.

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Фото: AFP

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл на показе Тома Форда.

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Фото: AFP

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио выбрала для вечеринки Victoria's Secret-2016 черное полупрозрачное платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Alessandra Rich.

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Фото: AFP

Анна Седокова покорила публику глубоким декольте на красной дорожке премии "МУЗ-Тв".

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Фото: Instagram

Вера Брежнева в платье со смелым декольте от Alexander Arutyunov.

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Фото: Instagram

Оля Полякова перед концертом в Днепре в расшитом вручную корсете от Анны Бублик.

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Фото: Instagram

Телезвезда Ким Кардашьян появилась в ночном клубе в кожаном платье со смелым декольте на шнурке от Jitrois.

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Фото: REX

Дженнифер Лопес  в белом комбинезоне с пикантным вырезом в зоне декольте во время фотосессии для сериала "Оттенки синего".

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Фото: Instagram

Певица Наташа Королева появилась на шоу "Вечерний Ургант" в черном платье с кружевом и прозрачным декольте от Alina German.

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Фото: Instagram
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Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

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