Трагедия: актера случайно застрелили на съемках клипа (видео)

Сегодня, 05:00

Во время съемок одной из сцен, в которой в Иоганна стреляли из якобы фальшивого пистолета, раздался настоящий выстрел – и пуля угодила прямо в грудь актера

Иоганн Офнер. Фото: instagram.com/iamjohannofner
Иоганн Офнер. Фото: instagram.com/iamjohannofner

В понедельник на съемках клипа австралийской хип-хоп-группы Bliss n ESO был застрелен 28-летний актер и каскадер Иоганн Офнер, – передает peopletalk.

За несколько часов до происшествия Иоганн выложил в Instagram фото реквизита. На столе лежали два пистолета (как считали на площадке, фальшивые), деньги и игральные карты.

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Во время съемок одной из сцен, в которой в Иоганна стреляли из якобы фальшивого пистолета, раздался настоящий выстрел. И пуля угодила прямо в грудь актера. Он умер на месте. Как поясняют члены съемочной группы: "Пистолет был заряжен боевыми патронами, но никто из нас не знал об этом".

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Инспектор полиции по имени Том Армитт сообщил CNN, что расследование продолжается. Армитт подтвердил, что во время съемок клипа в качестве реквизита было использовано огнестрельное оружие. Правда, как на площадку попал настоящий пистолет, полиция пока не выяснила. К тому же инспектор пытается выяснить тип боеприпасов, которые использовались в оружии.

Группа выразила свои соболезнования близким и родным актера: "Нас всех потрясла эта история. Мы молимся за него и сочувствуем семье и друзьям Иоганна".

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По поводу несчастного случая высказалась и девушка Офнера, модель Кати Гарнетт, она выложила в Instagram фото бойфренда и написала: "Сегодня у меня отняли любовь всей жизни, и я до сих пор не могу поверить в это. Я не знаю, что буду делать без тебя, лучших людей всегда забирают первыми, ты настоящий ангел. Я люблю тебя так сильно, и это навсегда".

Также стало известно, что у Офнера есть шестилетняя дочь Кьярна.

К сожалению, несчастные случаи на площадке не редкость. Почти так же, как австралийский каскадер, погиб и сын Брюса Ли Брэндон, который сыграл главную роль в фильме "Ворон" 1994 года. Во время выстрела холостой пулей из пистолета вылетела забытая в нем заглушка и попала в живот актеру, который умер от непрекращающегося кровоизлияния через 12 часов.
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