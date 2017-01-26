Трагедия: актера случайно застрелили на съемках клипа (видео)

Во время съемок одной из сцен, в которой в Иоганна стреляли из якобы фальшивого пистолета, раздался настоящий выстрел – и пуля угодила прямо в грудь актера

В понедельник на съемках клипа австралийской хип-хоп-группы Bliss n ESO был застрелен 28-летний актер и каскадер Иоганн Офнер, – передает peopletalk.

За несколько часов до происшествия Иоганн выложил в Instagram фото реквизита. На столе лежали два пистолета (как считали на площадке, фальшивые), деньги и игральные карты.

Во время съемок одной из сцен, в которой в Иоганна стреляли из якобы фальшивого пистолета, раздался настоящий выстрел. И пуля угодила прямо в грудь актера. Он умер на месте. Как поясняют члены съемочной группы: "Пистолет был заряжен боевыми патронами, но никто из нас не знал об этом".

Инспектор полиции по имени Том Армитт сообщил CNN, что расследование продолжается. Армитт подтвердил, что во время съемок клипа в качестве реквизита было использовано огнестрельное оружие. Правда, как на площадку попал настоящий пистолет, полиция пока не выяснила. К тому же инспектор пытается выяснить тип боеприпасов, которые использовались в оружии.

Группа выразила свои соболезнования близким и родным актера: "Нас всех потрясла эта история. Мы молимся за него и сочувствуем семье и друзьям Иоганна".

По поводу несчастного случая высказалась и девушка Офнера, модель Кати Гарнетт, она выложила в Instagram фото бойфренда и написала: "Сегодня у меня отняли любовь всей жизни, и я до сих пор не могу поверить в это. Я не знаю, что буду делать без тебя, лучших людей всегда забирают первыми, ты настоящий ангел. Я люблю тебя так сильно, и это навсегда".

Today was hard but beautiful...Thank you everyone for all your support and love, everyone is so grateful. The amount of people who came down to support today was incredible, it really shows what a great man he was! forever in my heart #loveislove Фото опубликовано Kati Garnett (@katigarnett) Янв 24 2017 в 3:25 PST

Thank you for the video @jaencollective some of the last scenes we filmed together. Everything was so perfect, this year was YOUR year. Still processing the whole situation, we all love and miss you so much and are waiting for you to pop around the corner any minute, accepting your actually gone is the hardest thing I ever have had to face in my whole life. Видео опубликовано Kati Garnett (@katigarnett) Янв 24 2017 в 3:56 PST

Также стало известно, что у Офнера есть шестилетняя дочь Кьярна.

Фото опубликовано FITNESSTRAVELCALISTHENICS (@iamjohannofner) Дек 29 2016 в 12:15 PST

Фото опубликовано FITNESSTRAVELCALISTHENICS (@iamjohannofner) Янв 7 2017 в 7:36 PST

Видео опубликовано FITNESSTRAVELCALISTHENICS (@iamjohannofner) Янв 12 2017 в 10:02 PST

Фото опубликовано FITNESSTRAVELCALISTHENICS (@iamjohannofner) Дек 23 2016 в 8:39 PST

К сожалению, несчастные случаи на площадке не редкость. Почти так же, как австралийский каскадер, погиб и сын Брюса Ли Брэндон, который сыграл главную роль в фильме "Ворон" 1994 года. Во время выстрела холостой пулей из пистолета вылетела забытая в нем заглушка и попала в живот актеру, который умер от непрекращающегося кровоизлияния через 12 часов.