Трехлетняя дочь Ким Кардашьян устроила истерику на встрече с Обамой в Белом доме (фото)
Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы
Дочь американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Норт известна своим непростым характером. Девочка часто устраивала истерики по поводу того, что она хочет и чего ей не дают.
На этот раз Норт продемонстрировала, кто на самом деле в доме хозяин, когда устроила истерику на встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой в Белом доме.
Как оказалось, Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы. Но и на этом слезы малышки не иссякли: Ким хотела сохранить упаковку на память и не позволила ей съесть все содержимое, тогда Норт решила продолжить показательное выступление в надежде все же расправиться со всеми конфетами.
Тем временем сама Ким продолжает радовать своих поклонников. Недавно звезда реалити-шоу удивила поклонников готовкой на кухне.
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