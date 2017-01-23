Трехлетняя дочь Ким Кардашьян устроила истерику на встрече с Обамой в Белом доме (фото)

Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы

Дочь американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Норт известна своим непростым характером. Девочка часто устраивала истерики по поводу того, что она хочет и чего ей не дают.

На этот раз Норт продемонстрировала, кто на самом деле в доме хозяин, когда устроила истерику на встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой в Белом доме.

What an era! I posted some amazing memories on my website/app! I can't wait to show these to my kids one day! Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 20 2017 в 4:29 PST

Как оказалось, Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы. Но и на этом слезы малышки не иссякли: Ким хотела сохранить упаковку на память и не позволила ей съесть все содержимое, тогда Норт решила продолжить показательное выступление в надежде все же расправиться со всеми конфетами.

Oh Northie!!! North fell and was crying so Potus gave her White House M&M's. She smiled when I opened the box but I wanted to save them for memories so wouldn't let her eat them so she cried again Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian) Янв 20 2017 в 4:36 PST

Тем временем сама Ким продолжает радовать своих поклонников. Недавно звезда реалити-шоу удивила поклонников готовкой на кухне.