Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Трехлетняя дочь Ким Кардашьян устроила истерику на встрече с Обамой в Белом доме (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/40_main.1485159976.png http://www.segodnya.ua/img/article/7907/40_tn.1485159976.png Звезды Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы

Трехлетняя дочь Ким Кардашьян устроила истерику на встрече с Обамой в Белом доме (фото)

Сегодня, 10:39

Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы

Ким Кардашьян с Бараком Обамой. Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян с Бараком Обамой. Фото: instagram.com/kimkardashian

Дочь американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Норт известна своим непростым характером. Девочка часто устраивала истерики по поводу того, что она хочет и чего ей не дают.

На этот раз Норт продемонстрировала, кто на самом деле в доме хозяин, когда устроила истерику на встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой в Белом доме.

What an era! I posted some amazing memories on my website/app! I can't wait to show these to my kids one day!

Фото опубликовано Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Как оказалось, Норт упала на пол и громко зарыдала, тогда ей передали М&M's от Обамы. Но и на этом слезы малышки не иссякли: Ким хотела сохранить упаковку на память и не позволила ей съесть все содержимое, тогда Норт решила продолжить показательное выступление в надежде все же расправиться со всеми конфетами.

Тем временем сама Ким продолжает радовать своих поклонников. Недавно звезда реалити-шоу удивила поклонников готовкой на кухне.
фото, США, выступление, звезды, дочь, ким, девочка, реалити-шоу, Кардашьян, ким кардашьян

Вы сейчас просматриваете новость "Трехлетняя дочь Ким Кардашьян устроила истерику на встрече с Обамой в Белом доме (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

cosmo.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Кардашьян умеет готовить. Фото: instagram.com/kimkardashian

Настоящая домохозяйка: Ким Кардашьян удивила поклонников готовкой на кухне

20 Января, 14:39

36-летняя знаменитость разрезает томаты и делает салат, рядом лежит книга с рецептами и множество других ингредиентов

Звезды

Сестры Кардашьян. Фото: instagram.com/kendalljenner

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в "Восьми подругах Оушена"

17 Января, 16:39

Знаменитости выступили в качестве звездных посетительниц мероприятия Met Gala

Звезды

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram

21-летняя Кендалл Дженнер в бикини покорила Instagram

17 Января, 11:30

Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму

Звезды

Ким вернулась в привычный ритм жизни. Фото: instagram.com/kimkardashian

Снова в деле: Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем

17 Января, 11:09

Свой образ она дополнила ботильонами, легкой ветровкой и кепкой

Звезды

Ким сейчас находится в Дубае. Фото: instagram.com/kimkardashian

Подозреваемые в ограблении Ким Кардашьян начали признавать свою вину

13 Января, 10:09

Среди главных подозреваемых есть несколько известных во Франции персон с криминальным прошлым в возрасте от 54 до 74 лет

Звезды

19-летняя сестра Ким Кардашьян пришла на вечеринку в странном платье с дырками

12 Января, 16:09

Ее  снимки собрали более чем по миллиону лайков, а видеоролики и вовсе набрали по 9 миллионов просмотров

Звезды

Ким Кардашьян. Фото: AFP

Ким Кардашьян зарабатывает втрое больше Канье Уэста

12 Января, 02:33

Суммарный доход звездного семейства Кардашьян-Дженнер за год эксперты Forbes оценивают в более чем 122 миллиона долларов

Звезды

Ким Кардашьян. Фото: AFP

Ким Кардашьян об ограблении в Париже: "Они собирались стрелять мне в спину"

11 Января, 02:32

Ким нарушила молчание и впервые сама рассказала о происшествии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.