"Трусы бы хоть поправила": Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали (фото)

Но нашлись и те поклонники, кто заступился за балерину, назвав ее фигуру отличной

Балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику и часто публикует провокационные снимки. Ее шпагат уже стал фирменным, а однотипные купальники – пожалуй, самыми критикуемыми.

Сейчас знаменитая блондинка отдыхает на Мальдивах и часто публикует снимки в бикини, которые отличаются своими крохотными размерами.

"Доброго и прекрасного вам утра и хорошего дня", – подписала снимок балерина и нарвалась на шквал критики.

На фото Анастасия позирует перед зеркалом в крохотном бикини розового цвета. Подписчики в комментариях не оценили фигуру балерины и считают, что купальник она надела не по размеру.

Зелень нашего острова @coco_resorts Сегодня очень солнечное настроение! #volochkova #ballerina #russia #best #coco Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7 2017 в 1:12 PST

"Трусы бы хоть поправила", "Плечевая", "Откуда она берет такие трусы? Они из 90–ых", "Вместо талии и бедер бог одарил Настю широченными плечами...небалетная фигура", "Мужик", "Ну разве это женская фигура? Где талия, бедра?" – возмутились поклонники.

Но нашлись и те, кто заступился за балерину, назвав ее фигуру отличной и призвав не обсуждать людей за их внешность.

Тем временем 62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике.