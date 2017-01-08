"Трусы бы хоть поправила": Анастасию Волочкову в крохотном бикини жестко раскритиковали (фото)
Но нашлись и те поклонники, кто заступился за балерину, назвав ее фигуру отличной
Балерина Анастасия Волочкова любит эпатировать публику и часто публикует провокационные снимки. Ее шпагат уже стал фирменным, а однотипные купальники – пожалуй, самыми критикуемыми.
Сейчас знаменитая блондинка отдыхает на Мальдивах и часто публикует снимки в бикини, которые отличаются своими крохотными размерами.
"Доброго и прекрасного вам утра и хорошего дня", – подписала снимок балерина и нарвалась на шквал критики.
На фото Анастасия позирует перед зеркалом в крохотном бикини розового цвета. Подписчики в комментариях не оценили фигуру балерины и считают, что купальник она надела не по размеру.
"Трусы бы хоть поправила", "Плечевая", "Откуда она берет такие трусы? Они из 90–ых", "Вместо талии и бедер бог одарил Настю широченными плечами...небалетная фигура", "Мужик", "Ну разве это женская фигура? Где талия, бедра?" – возмутились поклонники.
Но нашлись и те, кто заступился за балерину, назвав ее фигуру отличной и призвав не обсуждать людей за их внешность.
И мне досталось приятное рождественское угощение от @coco_resorts Это неоценимое внимание по отношению к русским гостям острова. Thank you!! И спасибо любимому турагенству @kvadratour за выбор самых лучших мест для отдыха. #volochkova #ballerina #russia #best #coco #maldives #followme #волочкова #рождество #мальдивы #радость #отдых #я
Тем временем 62-летняя Любовь Успенская восхитила фигурой в купальнике.
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