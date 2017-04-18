У 18-летнего сына Бекхэма новая девушка – она на 9 лет старше и любит танцевать тверк

Сегодня, 07:37

Ролики с танцами Лекси Пантерры набирают более 40 миллионов просмотров в YouTube

Бруклин Бекхэм с отцом. Фото: instagram.com/brooklynbeckham
Бруклин Бекхэм с отцом. Фото: instagram.com/brooklynbeckham

18-летний Бруклин Бекхэм нашел новую девушку. Старший сын звездного семейства наслаждался компанией 27-летней актрисы Лекси Пантерры, – пишет peopletalk.

Хотя Лекси и называют актрисой (на ее счету роли всего в пяти фильмах), она прославилась благодаря своему умению танцевать тверк. Ролики с ее танцами набирают более 40 миллионов просмотров в YouTube.

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Пару лет назад Лекси встречалась с известным американским продюсером и режиссером Янивом Шульманом ("Как я дружил в социальной сети", "Одиночество в Сети"). Ходили даже слухи о помолвке, но пара рассталась в 2015-м.

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Впервые Лекси задумалась о том, чтобы всерьез заняться тверком, после премии VMA в 2013 году. Там Майли Сайрус двигала своей пятой точкой прямо на сцене, и Пантерра решила: почему бы не попробовать? В 2014-м она создала собственный танцевальный класс Twerk Out. И вскоре стоимостью занятий начали интересоваться Мел Би, Кристина Милиан и другие американские знаменитости.
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