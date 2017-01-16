У Анны Седоковой с груди сполз наряд (фото)

Певица Анна Седокова порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Певица выбрала для похода в ресторан соблазнительный наряд, засветив обнаженный бюст. С груди Седоковой сполз черный джемпер.

На одном из снимков Анна позирует в компании близкой подруги – актрисы Натальи Рудовой. Звездные подруги сейчас проводят время в Лос-Анджелесе.

"Я совершенно не умею давать сдачи. Или, как это говорится, ставить людей на место. Я всегда пишу то, что реально чувствую и делюсь своим опытом и плохим и хорошим. И всегда читаю комменты. И тут иногда такое прочтешь", - делится звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram