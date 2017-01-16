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У Анны Седоковой с груди сполз наряд (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/84_main.1484489560.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/84_tn.1484489560.jpg Звезды Седокова вместе с подругой Натальей Рудовой проводит время в Лос-Анджелесе

У Анны Седоковой с груди сполз наряд (фото)

Сегодня, 09:01

Седокова вместе с подругой Натальей Рудовой проводит время в Лос-Анджелесе

Анна Седокова. Фото: Instagram
Анна Седокова. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Певица выбрала для похода в ресторан соблазнительный наряд, засветив обнаженный бюст. С груди Седоковой сполз черный джемпер.

На одном из снимков Анна позирует в компании близкой подруги – актрисы Натальи Рудовой. Звездные подруги сейчас проводят время в Лос-Анджелесе.

"Я совершенно не умею давать сдачи. Или, как это говорится, ставить людей на место. Я всегда пишу то, что реально чувствую и делюсь своим опытом и плохим и хорошим. И всегда читаю комменты. И тут иногда такое прочтешь", -  делится звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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