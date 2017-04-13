У Антона Лирника родилась дочь-богатырь

Вчера, 20:17

Ведущий и шоумен поделился первыми подробностями

Антон Лирник. Фото: Instagram
Антон Лирник. Фото: Instagram

Ведущий и шоумен Антон Лирник стал отцом. 12 апреля у Антона родилась дочь. Об этом стало известно на съемках третьего сезона "Лиги смеха".

Первыми шоумена поздравили – Владимир Зеленский, Потап и Юрий Горбунов. За кулисами Лирник поделился с "Сегодня" первыми подробностями. Родители выбрали для дочери имя Марфа.

"О рождении узнал, когда приехал на выступление. Дочь вся в меня, крупненькая, 4 кг. Жена сама отправила, сказала, родит сама, а мне нужно на сцену. Я и не рвался. Имя выбирали долго, хотели оригинальное и не сильно раскрученное", – рассказал Антон.

Лирник и его возлюбленная Марина Горудько стали супругами в начале 2017-го.
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Автор:

Школьная Анна

Источник:

"Сегодня"

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