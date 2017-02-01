У Брэда Питта появился шанс отстоять совместную опеку над детьми

Сегодня, 18:30

Позитивные подвижки в ходе судебного разбирательства наметились с того момента, как адвокатам Брэда удалось убедить Джоли сделать судебный процесс закрытым

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

По мнению адвокатов, у Брэда Питта появился реальный шанс добиться самого благоприятного для него исхода судебной битвы за опеку над его детьми. Об этом сообщил интернет-сайт The Sun.

Брэд с самого начала настаивал на совместной с Джоли опеке над шестью биологическими и приемными детьми. Такой исход он считает идеальным. И, в отличие от Анджелины, ни разу не заговорил о том, что стремится к единоличной опеке. А вот она делала все, чтобы ограничить общение Питта с чадами редкими посещениями. Она даже не позволила ему провести с детьми Рождество.

Позитивные подвижки в ходе судебного разбирательства наметились с того момента, как адвокатам Брэда удалось убедить Джоли сделать судебный процесс закрытым. Еще раньше стало заметно, что судья более благосклонен к Питту, чем к Анджелине. И это, как считают юристы актера, ее вина: постоянные попытки Джоли очернить Питта и представить, как плохого отца, привели к обратному результату. "Грехи" Брэда ей доказать не удалось, в то время как собственная репутация пострадала.

Что же касается Питта, то в настоящее время он в предвкушении благоприятного исхода процесса затеял ремонт в особняке, где до начала развода обитало его некогда счастливое семейство. Ведь именно в этом доме, как надеется Брэд, по завершении суда он сможет проводить время со своими детьми — Мэддоксом, Паксом Тьеном, Захарой, Шило, Ноксом и Вивиен.
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