Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
У Дженнифер Лопес случился нервный срыв из-за провала ее танцевального шоу http://www.segodnya.ua/img/article/7832/0_main.1482757165.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/0_tn.1482757165.jpg Звезды Артистке придется платить крупную неустойку

У Дженнифер Лопес случился нервный срыв из-за провала ее танцевального шоу

Сегодня, 17:00

Артистке придется платить крупную неустойку

Дженнифер Лопес. Фото: AFP
Дженнифер Лопес. Фото: AFP

У Дженнифер Лопес появился новый повод для волнения. Певица разочарована работой команды, которую она подобрала для запуска своего танцевального телепроекта World Of Dance. По словам инсайдера в интервью американскому порталу Radar Online, Дженнифер боится, что не успеет подготовить первый эпизод шоу к намеченной дате выхода в эфир (февраль 2017 года) и ей придется платить крупную неустойку.

"Джен не понимает, как дело, которое так хорошо начиналось, могло провалиться по всем пунктам. У нее даже ухудшились аппетит и качество сна — Дженнифер практически довела себя до нервного срыва. К счастью, ее поддерживают дети, близкие друзья и новый возлюбленный, рэпер Дрейк", — сообщил источник.
дети, шоу, срыв, лопес, певица, дрейк, рэпер, Дженнифер Лопес

Вы сейчас просматриваете новость "У Дженнифер Лопес случился нервный срыв из-за провала ее танцевального шоу". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

woman.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

<p>Дженнифер Лопес. Фото: instagram</p>

Дженнифер Лопес впервые показала своего папу

2 Июля, 13:28

Артистка обнародовала селфи с отцом

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес беременна от 29-летнего бойфренда

14 Августа, 09:57

У певицы уже есть двое детей

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес сделала развратное селфи

5 Ноября, 15:59

Поклонники оценили откровенный снимок певицы 

Звезды

Дженнифер Лопес создала коллекцию обуви стоимостью от 20 тысяч гривен

9 Августа, 12:09

Линейка поступит в продажу в 2017 году

Звезды

Вся в белом: Дженнифер Лопес удивила скромным образом на премьере "Ледникового периода"

18 Июля, 17:30

Звезда подобрала элегантный наряд

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: Instagram

Дженнифер Лопес сверкнула пышными ягодицами в откровенном купальнике (фото)

17 Ноября, 11:00

Дизайнер обуви Джузеппе Занотти и Дженнифер Лопес создали коллекцию обуви

Звезды

<p>Дженнифер Лопес&nbsp;Фото: AFP&nbsp;</p>

46-летняя Дженнифер Лопес в смелом мини за 7 тысяч гривен сходила на мюзикл с бойфрендом (фото)

11 Июля, 12:00

Лопес показала стройные ножки

Звезды

Дженнифер Лопес. Фото: AFP

Дженнифер Лопес не вместила пышную грудь в купальнике (фото)

4 Ноября, 10:30

Сексуальное селфи звезды собрало свыше одного миллиона лайков

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.