У Дженнифер Лопес случился нервный срыв из-за провала ее танцевального шоу

У Дженнифер Лопес появился новый повод для волнения. Певица разочарована работой команды, которую она подобрала для запуска своего танцевального телепроекта World Of Dance. По словам инсайдера в интервью американскому порталу Radar Online, Дженнифер боится, что не успеет подготовить первый эпизод шоу к намеченной дате выхода в эфир (февраль 2017 года) и ей придется платить крупную неустойку.

"Джен не понимает, как дело, которое так хорошо начиналось, могло провалиться по всем пунктам. У нее даже ухудшились аппетит и качество сна — Дженнифер практически довела себя до нервного срыва. К счастью, ее поддерживают дети, близкие друзья и новый возлюбленный, рэпер Дрейк", — сообщил источник.