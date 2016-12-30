У Глюкозы с груди сползло платье (фото)

Певица Глюкоза на странице в Instagram подвела итоги 2016 года. Наталья приняла участие в праздничной фотосессии.

Исполнительница позировала на фоне оригинальной "елки" в полосатом платье с открытой спиной. Из-за смелого выреза певица засветила оголенную грудь.

"Завершается этот год, и я, если честно, не люблю подводить итоги! Так как в этой жизни всего одна точка, и она в самом конце. Но эмоционально, конечно, я чувствую, что этот год, отрезок времени был не простым и у каждого по-своему! Но я хочу помнить только хорошее и, конечно, смотреть только вперед! Хочу видеть счастливые улыбки вокруг, и это касается не только моих близких и друзей! Хочу, как бы это пафосно ни звучало, чтобы мы все были счастливы! Если оглянуться вокруг, то можно сказать, что многое перемешалось – и то, что не имело значения, приобрело значимость, а важные вещи стерлись и перестали вызывать эмоции! Поэтому хочу, чтобы простые радости нас радовали! Чтобы мы мечтали, и у нас были силы и здоровье идти к нашей мечте! Пускай любовь будет в каждом из нас", – поделилась звезда.

Подписчики засыпали артистку комплиментами: "Невероятная", "Сказала все правильно", "Ты как всегда очаровательная, и неповторимая", "Отличный тост", "Наташа, ты Огонь!", "Хорошая грудь", "Невероятная", "Красавица", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram