У Кэрри Фишер предполагалась большая роль в "Звездных войнах 9"

У скончавшейся в конце 2016 года Кэрри Фишер предполагалась большая роль в девятом эпизоде "Звездных войн". Об этом со ссылкой на свои источники в студии Lucasfilm сообщает издание The Hollywood Reporter. Утверждается, что с участием актрисы планировалось снять несколько ключевых эпизодов новой трилогии, в том числе сцену воссоединения Леи с братом Люком, а также сцену конфронтации Леи с сыном Кайло Реном.

В каком именно эпизоде зрители должны были увидеть описанные выше события, не уточняется, лишь указывается, что партия Леи в девятых "Звездных войнах" должна была быть значительно больше, чем в восьмом, а в восьмом в свою очередь, существенно больше, чем в седьмом. Теперь студии Lucasfilm предстоит провести значительную ревизию своих планов.

10 января 2017 года должна состояться встреча режиссера девятого эпизода Колина Треворроу и президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация и возможные перспективы. К счастью, в отличие от иных ситуаций, когда ключевые участники проектов умирали в процессе съемок, у создателей девятой серии "Звездных войн" достаточно времени, чтобы выбрать новое направление. Фильм будет представлен зрителям лишь в 2019 году.