Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
У Кэрри Фишер предполагалась большая роль в "Звездных войнах 9" http://www.segodnya.ua/img/article/7860/0_main.1483704924.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/0_tn.1483704924.jpg Звезды Фильм будет представлен зрителям лишь в 2019 году

У Кэрри Фишер предполагалась большая роль в "Звездных войнах 9"

Сегодня, 15:00

Фильм будет представлен зрителям лишь в 2019 году

Кэрри Фишер. Фото: AFP
Кэрри Фишер. Фото: AFP

У скончавшейся в конце 2016 года Кэрри Фишер предполагалась большая роль в девятом эпизоде "Звездных войн". Об этом со ссылкой на свои источники в студии Lucasfilm сообщает издание The Hollywood Reporter. Утверждается, что с участием актрисы планировалось снять несколько ключевых эпизодов новой трилогии, в том числе сцену воссоединения Леи с братом Люком, а также сцену конфронтации Леи с сыном Кайло Реном.

В каком именно эпизоде зрители должны были увидеть описанные выше события, не уточняется, лишь указывается, что партия Леи в девятых "Звездных войнах" должна была быть значительно больше, чем в восьмом, а в восьмом в свою очередь, существенно больше, чем в седьмом. Теперь студии Lucasfilm предстоит провести значительную ревизию своих планов.

10 января 2017 года должна состояться встреча режиссера девятого эпизода Колина Треворроу и президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, на которой будет обсуждаться сложившаяся ситуация и возможные перспективы. К счастью, в отличие от иных ситуаций, когда ключевые участники проектов умирали в процессе съемок, у создателей девятой серии "Звездных войн" достаточно времени, чтобы выбрать новое направление. Фильм будет представлен зрителям лишь в 2019 году.
фильм, снять, звездные войны, участники, роль, Фишер, серии

Вы сейчас просматриваете новость "У Кэрри Фишер предполагалась большая роль в "Звездных войнах 9"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

kinonews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дэбби Рейнольдс и Кэрри Фишер. Фото: AFP

Актрису Кэрри Фишер похоронят рядом с мамой

Вчера, 15:30

Сын Дэбби Рейнольдс и брат Керри Тодд Фишер лично выбирал место, где будут похоронены мать с сестрой

Шоу-бизнес

Кадр из фильма "Дэдпул"

Названы самые скачиваемые в мире фильмы с пиратских торрентов в 2016 году

3 Января, 18:40

На втором месте оказался фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", а на третьем - "Первый мститель: Противостояние"

Звезды

Билли Лурд. Фото: Instagram

Актриса Билли Лурд прокомментировала смерть мамы Кэрри Фишер и бабушки Дэбби Рейнольдс

3 Января, 15:30

Лурд прервала молчание и рассказала о смерти мамы и бабушки

Звезды

Фишер владела коттеджем в районе Лорел-Каньон. Фото: AFP

СМИ узнали, где жила Кэрри Фишер

30 Декабря 2016, 18:09

С конца 2000-х ближайшей соседкой актрисы была ее мать Дебби Рейнольдс

Звезды

Бетти Уайт сейчас 94 года. Кадр из видео

Мужчина собрал шесть тысяч долларов на спасение актрисы от "проклятья 2016 года"

30 Декабря 2016, 15:09

Деметриос Рызикос опубликовал призыв спасти любимую знаменитость на сайте для краудфандинга

Звезды

Похороны Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными

30 Декабря 2016, 11:09

По словам сына Рейнольдс, мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть

Звезды

Чарли Шин. Фото: AFP

Чарли Шин пожелал смерти Дональду Трампу

30 Декабря 2016, 06:41

Подписчики актера были возмущены таким поведением и оставляли на его страничке гневные комментарии

Звезды

"Я так по ней скучаю": последние слова Дебби Рейнольдс были о Кэрри Фишер

29 Декабря 2016, 13:39

В этом году Рейнольдс перенесла уже несколько ударов, и здоровье ее ухудшалось

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.