У Кейт Мосс и ее дочери был "тайный ход" в сад Джорджа Майкла

Певец и модель оказались соседями и были в хороших отношениях друг с другом

Супермодель Кейт Мосс рассказала, как приходила с дочерью в бассейн певца Джорджа Майкла – своего соседа по Северному Лондону.

Как сообщает The Sun, интервью Мосс вышло за несколько дней до смерти певца.

Как рассказала модель, Майкл разрешал ей и ее дочери, 14-летней Лиле Грейс, забираться к нему в сад.

"У него бассейн, поэтому в жаркую погоду я говорю: "О, можно Лила придет и прыгнет в твой бассейн?" А он: "Да, приходите", – рассказала Мосс.

Она отметила, что пользовалась таким предложением всего пару раз.

"И мы действительно перебирались из сада в сад через стены с помощью лестницы, мы делали так пару раз", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома.