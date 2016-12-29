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У Кейт Мосс и ее дочери был "тайный ход" в сад Джорджа Майкла http://www.segodnya.ua/img/article/7843/58_main.1483016426.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/58_tn.1483016426.jpg Звезды Певец и модель оказались соседями и были в хороших отношениях друг с другом

У Кейт Мосс и ее дочери был "тайный ход" в сад Джорджа Майкла

Сегодня, 15:09

Певец и модель оказались соседями и были в хороших отношениях друг с другом

Майкл разрешал Мосс и ее дочери забираться к нему в сад. Фото: AFP
Майкл разрешал Мосс и ее дочери забираться к нему в сад. Фото: AFP

Супермодель Кейт Мосс рассказала, как приходила с дочерью в бассейн певца Джорджа Майкла – своего соседа по Северному Лондону.

Как сообщает The Sun, интервью Мосс вышло за несколько дней до смерти певца.

Как рассказала модель, Майкл разрешал ей и ее дочери, 14-летней Лиле Грейс, забираться к нему в сад.

"У него бассейн, поэтому в жаркую погоду я говорю: "О, можно Лила придет и прыгнет в твой бассейн?" А он: "Да, приходите", – рассказала Мосс.

Она отметила, что пользовалась таким предложением всего пару раз.

"И мы действительно перебирались из сада в сад через стены с помощью лестницы, мы делали так пару раз", – добавила она.

Ранее сообщалось, что Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома.
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