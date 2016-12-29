У Кейт Мосс и ее дочери был "тайный ход" в сад Джорджа Майкла
Певец и модель оказались соседями и были в хороших отношениях друг с другом
Супермодель Кейт Мосс рассказала, как приходила с дочерью в бассейн певца Джорджа Майкла – своего соседа по Северному Лондону.
Как сообщает The Sun, интервью Мосс вышло за несколько дней до смерти певца.
Как рассказала модель, Майкл разрешал ей и ее дочери, 14-летней Лиле Грейс, забираться к нему в сад.
"У него бассейн, поэтому в жаркую погоду я говорю: "О, можно Лила придет и прыгнет в твой бассейн?" А он: "Да, приходите", – рассказала Мосс.
- Читайте также: Умер Джордж Майкл: ТОП-5 популярных песен артиста
Она отметила, что пользовалась таким предложением всего пару раз.
"И мы действительно перебирались из сада в сад через стены с помощью лестницы, мы делали так пару раз", – добавила она.
Ранее сообщалось, что Джордж Майкл оставил неизданных материалов на три альбома.
Вы сейчас просматриваете новость "У Кейт Мосс и ее дочери был "тайный ход" в сад Джорджа Майкла". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии