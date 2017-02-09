У модели Джиджи Хадид появилась персональная Барби
Кукла как две капли воды похожа на знаменитую 21-летнюю модель
Компания Barbie выпустила куклу, которая как две капли воды похожа на знаменитую 21-летнюю модель Джиджи Хадид. И создана она в честь совместной работы Джиджи и Tommy Hilfiger, – передает peopletalk.
Напомним, в сентябре прошлого года дизайнер Томми Хилфигер и модель Джиджи Хадид презентовали свою первую совместную коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке. Пальто, джемперы, джинсы, куртки, комбинезоны, кардиганы и платья в морском стиле и вышитой буквой G, обвивающей якорь, — вещи, говорят, раскупили сразу после начала продаж.
Так, и в рождественской коллекции Tommy Hilfiger Джиджи приняла участие как модель и дизайнер. А уже сегодня на открытии недели моды в Лос-Анджелесе они представят свою новую совместную работу.
Кстати, свои куклы есть у Эшли Грэм, Ники Минаж, Кейт Миддлтон, Риз Уизерспун, Леди Гага, Холли Берри, Мэрилин Монро.
Куклы пока еще нет в продаже и цена ее неизвестна, но мы уверены, многие хотели бы приобрести себе Барби в виде Джиджи Хадид.
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