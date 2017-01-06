У модели Крисси Тейген взлетела юбка на семейных каникулах (фото) Сегодня, 13:00 Просмотров: ...

31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях

Крисси Тейген. Фото: Instagram

Американская модель Крисси Тейген порадовала поклонников на странице в Instagram трогательными семейными фото. Жена музыканта Джона Ледженда показала, как проводит отпуск. 31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях. Во время позирования с малышкой у Крисси взлетела юбка. Звездная семья путешествует на частном самолете. Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram