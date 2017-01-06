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У модели Крисси Тейген взлетела юбка на семейных каникулах (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/67_main.1483697586.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/67_tn.1483697586.jpg Звезды 31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях

У модели Крисси Тейген взлетела юбка на семейных каникулах (фото)

Сегодня, 13:00

31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях

Крисси Тейген. Фото: Instagram
Крисси Тейген. Фото: Instagram

Американская модель Крисси Тейген порадовала поклонников на странице в Instagram трогательными семейными фото.

Жена музыканта Джона Ледженда показала, как проводит отпуск.

31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях. Во время позирования с малышкой у Крисси взлетела юбка.

Звездная семья путешествует на частном самолете.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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