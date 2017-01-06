У модели Крисси Тейген взлетела юбка на семейных каникулах (фото)
31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях
Американская модель Крисси Тейген порадовала поклонников на странице в Instagram трогательными семейными фото.
Жена музыканта Джона Ледженда показала, как проводит отпуск.
31-летняя модель вместе с мужем и маленькой дочерью Луной наслаждается отдыхом в теплых краях. Во время позирования с малышкой у Крисси взлетела юбка.
Звездная семья путешествует на частном самолете.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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