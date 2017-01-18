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У Наташи Королевой умерла бабушка http://www.segodnya.ua/img/article/7892/73_main.1484726850.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/73_tn.1484726850.jpg Звезды Певица на странице в соцсети рассказала о семейном горе

У Наташи Королевой умерла бабушка

Сегодня, 10:06

Певица на странице в соцсети рассказала о семейном горе

Наташа Королева. Фото: Instagram
Наташа Королева. Фото: Instagram

Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками на странице в Instagram печальной новостью. У Королевой умерла 94-летняя бабушка Соня, которая проживала в Киеве.

"Сегодня в Киеве умерла моя бабушка, а я не могу прилететь Ее похоронить",  – поделилась певица и добавила фото с родным человеком.

Напомним, в октябре прошлого года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину певице Наташе Королевой на пять лет.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА .....а я не могу прилететь Ее похоронить .....

Фото опубликовано Наташа Королева (@natellanatella)

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Источник:

"Сегодня"

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