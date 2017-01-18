У Наташи Королевой умерла бабушка

Певица на странице в соцсети рассказала о семейном горе

Певица Наташа Королева поделилась с поклонниками на странице в Instagram печальной новостью. У Королевой умерла 94-летняя бабушка Соня, которая проживала в Киеве.

"Сегодня в Киеве умерла моя бабушка, а я не могу прилететь Ее похоронить", – поделилась певица и добавила фото с родным человеком.

Напомним, в октябре прошлого года Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину певице Наташе Королевой на пять лет.