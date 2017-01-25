У Светланы Лободы сполз с груди купальник на пляже (фото)

Сегодня, 09:31

Певица позирует у камня в черном бикини со спущенными бретельками

Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода. Фото: Instagram

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками на странице в Instagram черно-белыми снимками с зимних каникул в теплых краях.

Исполнительница выбрала для длительного отпуска Доминиканскую Республику, где отдыхает вместе с дочерью Евой.

Лобода не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры в раздельном купальнике.

На пляже артистка похвасталась стройными ногами и подтянутым животиком. На одном из фото Светлана позирует у камня в черном бикини со спущенными бретельками. Певица засветила пышную грудь.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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