У Светланы Лободы сполз с груди купальник на пляже (фото)
Певица позирует у камня в черном бикини со спущенными бретельками
Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками на странице в Instagram черно-белыми снимками с зимних каникул в теплых краях.
Исполнительница выбрала для длительного отпуска Доминиканскую Республику, где отдыхает вместе с дочерью Евой.
Лобода не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры в раздельном купальнике.
На пляже артистка похвасталась стройными ногами и подтянутым животиком. На одном из фото Светлана позирует у камня в черном бикини со спущенными бретельками. Певица засветила пышную грудь.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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