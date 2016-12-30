Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
У Веры Брежневой жакет не сошелся в груди (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7846/83_main.1483097562.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/83_tn.1483097562.jpg Звезды Певица поделилась с поклонниками откровенной фотографией

У Веры Брежневой жакет не сошелся в груди (фото)

Сегодня, 14:30

Певица поделилась с поклонниками откровенной фотографией

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Брежнева сделала селфи в гримерной комнате. Артистка в белом жакете засветила оголенную грудь.

"В преддверии, немного ошалела уже", – подписала кадр звезда.

"Брежнева стареет", "Копия Блейк Лайвли", "От этой фотки здесь все ошалели", "Усталости не видно, замечательно выглядите", "Красивая невозможно просто", "Очень впечатляет", "Божественной красоты женщина", – прокомментировали пользователи.

.jpg_105

Фото: Instagram
фото, брежнева, грудь, певица, Вера Брежнева, instagram, селфи

Вы сейчас просматриваете новость "У Веры Брежневой жакет не сошелся в груди (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вера Брежнева в Новый год останется без подарков

28 Декабря, 14:00

Артистка считает, что Новый год — праздник для детей

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вера Брежнева раскрыла секреты стройной фигуры

27 Декабря, 13:30

"Стройное тело - здоровое красивое тело", - считает певица

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Вера Брежнева и Светлана Лобода появились на публике в одинаковых платьях

27 Декабря, 10:01

Певицы носят наряды от Лилии Пустовит

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Сильно похудела или неудачный ракурс: Вера Брежнева засветила грудь и нарвалась на критику

26 Декабря, 09:01

Певица позировала в роскошном платье со смелым декольте 

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вера Брежнева стала жертвой мошенников

22 Декабря, 15:30

Певица подтвердила, что не является лицом никакой косметической компании

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Внучка Софии Ротару и Вера Брежнева носят одинаковые блестящие мини

21 Декабря, 10:01

Брежнева познакомилась с участником "Голос. Діти" Андреем Бойко 

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вера Брежнева вместе с дочерью позировала в боди за три тысячи гривен (фото)

19 Декабря, 12:00

Мама с дочерью демонстрируют татуированные боди телесного цвета

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Д. Павлов

Гулька и блестки: Вера Брежнева в день рождения дочери удивила внешним видом (фото)

16 Декабря, 15:30

Певица отметила день рождения младшей дочери Сары

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.