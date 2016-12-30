У Веры Брежневой жакет не сошелся в груди (фото)

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото. Брежнева сделала селфи в гримерной комнате. Артистка в белом жакете засветила оголенную грудь.

"В преддверии, немного ошалела уже", – подписала кадр звезда.

"Брежнева стареет", "Копия Блейк Лайвли", "От этой фотки здесь все ошалели", "Усталости не видно, замечательно выглядите", "Красивая невозможно просто", "Очень впечатляет", "Божественной красоты женщина", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram