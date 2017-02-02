Участница "Фабрики звезд" Алекса переборщила с увеличением губ (фото)

Бывшая подруга Тимати и экс-участница "Фабрики звезд-4" Саша Чвикова, известная как певица Алекса, на странице в Instagram удивила внешним видом. На днях Александра исправила форму и величину своих губ. Певица уточнила, что сейчас ее губы опухшие из-за перманентного макияжа.

"Мои любимые подписчики, вот что у нас получилось в результате, как вы видите все очень красиво и естественно, а главное, совсем не больно! Делали мы перманентный макияж бровей в теневой технике и губ. Есть небольшая отечность, но вскоре она спадет. Я в восторге", – подписала один из кадров звезда.

"На мальчика похожа, не естественно, не красиво, фильм ужасов", "Штамп негде ставить от пластических операций", "Такая милая и красивая была", "Ужас, это чересчур", "Кошмар", "Страшные брови и губы", "Не делай больше губы", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram