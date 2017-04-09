Удочеренные Мадонной малышки из Малави пошли по ее стопам
Поп-дива похвасталась певческим талантом своих удочеренных детей
Микроблог Мадонны постепенно превращается в страничку молодой мамы, для которой самое важное в жизни – ее дети. После того, как удочеренные Стела и Эстер стали жить со своей новой мамой, Мадонна неустанно делится все новыми и новыми видеозаписями с участием малышек.
На этот раз девочки пели, держа в руках настоящие микрофоны, пишет Lafemmod.ru. Мадонна в восторге от голосов малышек.
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