Удочеренные Мадонной малышки из Малави пошли по ее стопам

Микроблог Мадонны постепенно превращается в страничку молодой мамы, для которой самое важное в жизни – ее дети. После того, как удочеренные Стела и Эстер стали жить со своей новой мамой, Мадонна неустанно делится все новыми и новыми видеозаписями с участием малышек.

На этот раз девочки пели, держа в руках настоящие микрофоны, пишет Lafemmod.ru. Мадонна в восторге от голосов малышек.

Публикация от Madonna (@madonna) Апр 7 2017 в 5:29 PDT

Публикация от Madonna (@madonna) Мар 24 2017 в 9:51 PDT