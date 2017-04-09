Удочеренные Мадонной малышки из Малави пошли по ее стопам

Вчера, 00:49

Поп-дива похвасталась певческим талантом своих удочеренных детей

Одна из удочеренных девочек. Фото: instagram.com/madonna
Одна из удочеренных девочек. Фото: instagram.com/madonna

Микроблог Мадонны постепенно превращается в страничку молодой мамы, для которой самое важное в жизни – ее дети. После того, как удочеренные Стела и Эстер стали жить со своей новой мамой, Мадонна неустанно делится все новыми и новыми видеозаписями с участием малышек.

На этот раз девочки пели, держа в руках настоящие микрофоны, пишет Lafemmod.ru. Мадонна в восторге от голосов малышек.

Публикация от Madonna (@madonna)

How Im Gettin through Monday!! First Day Of School Faces! ♥️

Публикация от Madonna (@madonna)

дети, Мадонна, удочерение

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