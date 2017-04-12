Уилл Смит постриг своего сына
Сын знаменитого актера согласился на перемены ради новой роли
49-летний актер Уилл Смит на странице в Facebook рассказал, что попробовал себя в роли парикмахера.
Смит постриг своего сына – 18-летнего Джейдена. Сын знаменитого актера согласился на перемены ради новой роли.
"Подготовили Джейдена к первому дню съемок в фильме "Life in a Year"... может мне стоило использовать ножницы?" – прокомментировал фотографии Уилл.
Дреды исчезли с головы Джейдена.
Фото: Facebook
Фото: Facebook
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