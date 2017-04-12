Уилл Смит постриг своего сына

Сегодня, 11:30

Сын знаменитого актера согласился на перемены ради новой роли

Уилл Смит с женой. Фото: Facebook
Уилл Смит с женой. Фото: Facebook

49-летний актер Уилл Смит на странице в Facebook рассказал, что попробовал себя в роли парикмахера.

Смит постриг своего сына – 18-летнего Джейдена. Сын знаменитого актера согласился на перемены ради новой роли.

"Подготовили Джейдена к первому дню съемок в фильме "Life in a Year"... может мне стоило использовать ножницы?" – прокомментировал фотографии Уилл.

Дреды исчезли с головы Джейдена.

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Фото: Facebook 

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Фото: Facebook 
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"Сегодня"

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