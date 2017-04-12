Уилл Смит постриг своего сына

49-летний актер Уилл Смит на странице в Facebook рассказал, что попробовал себя в роли парикмахера.

Смит постриг своего сына – 18-летнего Джейдена. Сын знаменитого актера согласился на перемены ради новой роли.

"Подготовили Джейдена к первому дню съемок в фильме "Life in a Year"... может мне стоило использовать ножницы?" – прокомментировал фотографии Уилл.

Дреды исчезли с головы Джейдена.

Фото: Facebook

Фото: Facebook