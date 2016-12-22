Уилл Смит собирается бойкотировать "Оскар" 2017
48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016
48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016
Похоже, скандал вокруг "Оскара", начавшийся в январе этого года с обвинений Киноакадемии США в расизме, продолжится и в будущем году: Уилл Смит, в частности, намекнул, что собирается вновь, во второй раз подряд, бойкотировать церемонию вручения наград и на "Оскаре" 2017 не появится.
48-летний актер и его супруга, актриса Джада Пинкетт Смит, особенно громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016 – и теперь Смит заявил, что собирается сделать то же самое в следующий раз, вне зависимости от того, получит он номинацию на "Оскар" 2017 или нет.
Впрочем, особого зла на организаторов "Оскара" Уилл Смит не держит – после того, как на фоне скандала с расизмом Киноакадемия объявила о реформах, актер поддержал инициативу.
Вы сейчас просматриваете новость "Уилл Смит собирается бойкотировать "Оскар" 2017". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии