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Уилл Смит собирается бойкотировать "Оскар" 2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7820/88_main.1482418468.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/88_tn.1482418468.jpg Звезды 48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016

Уилл Смит собирается бойкотировать "Оскар" 2017

Сегодня, 18:30

48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016

Уилл Смит. Фото: AFP
Уилл Смит. Фото: AFP

48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016

Похоже, скандал вокруг "Оскара", начавшийся в январе этого года с обвинений Киноакадемии США в расизме, продолжится и в будущем году: Уилл Смит, в частности, намекнул, что собирается вновь, во второй раз подряд, бойкотировать церемонию вручения наград и на "Оскаре" 2017 не появится.

48-летний актер и его супруга, актриса Джада Пинкетт Смит, особенно громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016 – и теперь Смит заявил, что собирается сделать то же самое в следующий раз, вне зависимости от того, получит он номинацию на "Оскар" 2017 или нет.

Впрочем, особого зла на организаторов "Оскара" Уилл Смит не держит – после того, как на фоне скандала с расизмом Киноакадемия объявила о реформах, актер поддержал инициативу.
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Источник:

popcornnews.ru

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