Уилл Смит собирается бойкотировать "Оскар" 2017

48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016

48-летний актер и его супруга громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016

Похоже, скандал вокруг "Оскара", начавшийся в январе этого года с обвинений Киноакадемии США в расизме, продолжится и в будущем году: Уилл Смит, в частности, намекнул, что собирается вновь, во второй раз подряд, бойкотировать церемонию вручения наград и на "Оскаре" 2017 не появится.

48-летний актер и его супруга, актриса Джада Пинкетт Смит, особенно громко критиковали Киноакадемию после объявления номинантов на "Оскар" 2016 – и теперь Смит заявил, что собирается сделать то же самое в следующий раз, вне зависимости от того, получит он номинацию на "Оскар" 2017 или нет.

Впрочем, особого зла на организаторов "Оскара" Уилл Смит не держит – после того, как на фоне скандала с расизмом Киноакадемия объявила о реформах, актер поддержал инициативу.