Уилл Смит сыграет джинна в ремейке "Аладдина"

Сегодня, 17:00

В оригинальной версии мультфильма этого персонажа озвучил Робин Уильямс

Уилл Смит. Фото: AFP
Уилл Смит. Фото: AFP

Студия Disney продолжает переносить свои самые популярные мультфильмы прошлого века на большой экран, привлекая голливудских звезд. Следующим на очереди оказался "Аладдин", режиссурой которого займется Гай Ричи.

На роль главного шутника проекта – Джинни – был выбран Уилл Смит, который отказался от участия в ремейке "Дамбо". В оригинальной версии мультфильма этого персонажа озвучил Робин Уильямс, подарив ему множество шуток, которых не было в сценарии.

Создатели фильма-ремейка надеются, что Смит сможет достойно сыграть Джинни, ведь на счету у этого актера множество комедий. Своего окончательного решения Уилл Смит не вынес, однако его участие в "Аладдине" более чем вероятно. Кто сыграет главные роли в ремейке мультфильма, пока неизвестно. Даты премьеры у нового "Аладдина" пока также нет – предполагается, что Disney порадует нас ремейком в 2019 году. 
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Источник:

kinoafisha.info

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