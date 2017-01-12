Уиллу Смиту и Тому Хэнксу предложили сняться в фильме про слона Дамбо

Фильм будет строиться на актерской игре с элементами компьютерной графики

Американскому актеру Уиллу Смиту и Тому Хэнксу предложили сняться в фильме по мотивам классического мультфильма студии Disney "Дамбо", сообщает Variety.

По данным издания, со Смитом ведутся переговоры по поводу роли отца детей, которые подружились с необычным слоненком. А Хэнксу предложили роль злодея.

Известно, что режиссером ленты станет Тим Бертон, который известен своими работами "Алиса в Стране чудес", "Бэтмен", "Эдвард Руки-ножницы" и другие.

А сценарий к фильму напишет Эрен Крюгер, который ранее работал над второй, третьей и четвертой частями "Трансформеров".

Отмечается, что фильм будет строиться на актерской игре с элементами компьютерной графики.

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