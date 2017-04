Украина на "Евровидении": Лорак поверила монете, Лобода нашла Царя, а Аlyosha сменила песню

До старта главного культурного события этой весны — международного конкурса Евровидение — осталось меньше месяца. Напомним: официальная церемония открытия Евровидения-2017 состоится 7 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал конкурса намечен на 13-е число. На данный момент все билеты на полуфиналы и финал распроданы, новая их порция поступит в продажу 10 апреля (цена — от 8 до 500 евро). В преддверии майской музыкальной феерии мы собрали данные на всех 13 участников, которые представляли Украину на конкурсе с 2003-го. Единственный случай, когда мы пропустили Евровидение, был в 2015-м — в связи с политическими событиями в стране. По словам успешного продюсера и режиссера Олега Боднарчука, занятые нашими артистами места на Евровидении полностью соответствуют их потенциалу. "Но вторые места Ани Лорак и Верки Сердючки можно считать победами Украины: после конкурса об этих артистах действительно заговорили в Европе, а у себя на родине они стали мегазвездами", — говорит Боднарчук.

Пономарев: наш первопроходец. 2003

Александр Пономарев на Евровидении от нашей страны стал пионером — лиричным первопроходцем. А когда он, весь в белом, с песней Hasta la vista ("Прощай, детка") занял в Риге 14-е место (30 баллов), то не ругал и не пинал его только ленивый — мол, и песня слабая, и английский так себе, и подтанцовка слабая, да еще и эквилибристы какие-то на сцене выгибаются. "Участие в конкурсе на мою тогдашнюю карьеру точно никак не повлияло, — поделился с "Сегодня" исполнитель. — Тогда у меня просто была мечта — чтобы Украина выступила на Евровидении. И если бы я не пробил туда дорогу, то Украина не имела бы в 2004-м Русланы-победительницы". Осталось у Александра после конкурса и кое-что существеннее воспоминаний: "Это 10-метровый лимузин, — говорит он. — Когда ехали в Латвию, то посадил команду в автобус, а сам купил линкольн, с мыслью — первый же раз едем, пусть все думают, что артисты в Украине на линкольнах катаются. Все в Латвии были в шоке!". Потом эта машина, по признанию певца, долгие годы "гнила" в ссылке на даче.

Руслана: покорила всех, кроме Швейцарии. 2004

Первой победительницей на Евровидении от Украины стала с песней Wild Dances ("Дикие танцы") в 2004 году Руслана. И конкурс не остался перед ней в долгу. "Он стал для меня окном в Европу, — рассказала нам "дикая Амазонка". — Я много поездила после того и по ней, и по Америке тоже, так что очень благодарна судьбе за этот шанс. Думаю, что мы все равно достигли бы своих целей, но без Евровидения путь покорения Европы был бы длиннее". Воспоминаний у Русланы осталось море. "Помню, когда я ехала на Евровидение, мы потратили практически все свои деньги на промотуры, но получили дивиденды в виде популярности. А какой был драйв, когда все участники отошли в сторону и сказали: "Да, победа ваша"! Кстати, все страны удостоили тогда Руслану хоть несколькими баллами — за исключением Швейцарии. За 13 лет после той победы Руслана выпустила три альбома и 20 видеоклипов.

"Гринджолы": в приказном порядке. 2005

Поездка на Евровидение-2005 группы из Ивано-Франковска "Гринджолы" состоялась в приказном порядке (тогда это называли "волевым решением"), мол, надо ехать, чтобы песню — символ украинской революции "Разом нас багато" услышала вся Европа. "Гринджолам" организовали поездку, сделав их, вопреки правилам, победителями внутреннего отбора (должна была ехать Ани Лорак!). Но Европа нашу песню не оценила: парни привезли 19-е место (30 баллов). "Хотели ли мы туда? Скорее нет: мы играем хип-хоп и регги и не вписывались в формат конкурса, — рассказал "Сегодня" фронтмен группы Роман Калин. — Европейцам наша революция была до лампочки. Они думали, что мы поем о любви, а когда они узнавали, что о революции — удивлялись". С 2010 года группы фактически не существует, разве что Калин в гордом одиночестве время от времени исполняет старые песни.

Кароль: осталась без сердца. 2006

Для занявшей в 2006 году 7-е место (146 баллов) с песней Show me your love ("Покажи мне свою любовь") Тины Кароль, по ее словам, этот конкурс стал одним из самых ярких выступлений. "Осознание, что 200 миллионов человек в данную минуту смотрят эфир, желание выступать... Все это разрывало меня на части!" — сказала "Сегодня" Тина. А больше всего ее огорчило... сердце от известного мага Дэвида Копперфильда. Вернее, его отсутствие. "По сюжету номера огромное "сердце" — это радиоуправляемое чудо техники — должно было садиться мне на руку. На фабрике Копперфильда его изготовили, но из-за проблем на таможне не пропустили на территорию Греции, где проходил тогда конкурс, не хватило каких-то сертификатов. Я помню, очень расстроилась, что "сердце", которое уже было распиарено во всех газетах, так и не появилось, и я не смогла с ним выступить". Может, из-за отсутствия сердца, но Европе наша Тина понравилась не особо.

Сердючка: обиженная Вера. 2007

Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) победы не хотел. Он хотел лишь второе место и его добился. "Та зачем нам это первое? — шутливо вещала Верка, — нам потрибни оци проблемы — конкурс потом в Киеве принимать?! Нет, Верочке второго места с головой хватит!". Что интересно, за свое второе место (песня "Танец Лаша Тумбай", 235 баллов) благодарности Данилко дожидался аж целый год. И то — отметили его лишь после того, как уже со следующего конкурса вернулась Ани Лорак. Каролине мгновенно вручили звание народной артистки (и даже продюсировавшего ее Филиппа Киркорова званием не обошли). После этого вспомнили и о скромной Сердючке. Кстати, участие в Евровидении Андрею популярности в Украине не прибавило — и так все было неплохо. Зато в Европе его диски стали пользоваться популярностью. А еще на него обиделась Россия, которая услышала "Раша, гудбай" вместо "Лаша тумбай".

Ани Лорак: все решила монетка. 2008

Отношения с конкурсом у Ани Лорак сложились только со второй попытки. "Я для себя закрыла вопрос с Евровидением после случая с "Гринджолами", — говорит теперь Каролина. — И когда в 2008-м ко мне снова поступило предложение принять участие в конкурсе, я после недели раздумий подкинула монетку, попросила помощи у Бога. И три раза она ответила мне "да". Я посчитала это знаком свыше". В итоге на конкурсе, который проходил в тот год в Белграде, певица заняла второе место, пропустив вперед Диму Билана с песней Believe. Спустя неделю было опубликовано заявление исполняющего обязанности главы Национальной телерадиокомпании Украины Василия Илащука о том, что победа Билана — результат фальсификаций. Его мнение было поддержано некоторыми другими официальными лицами, а британский телеведущий Терри Воган открыто выразил сомнения в объективности зрительского голосования, заявив, что победа российского исполнителя была одержана по политическим причинам и была предрешена еще до начала конкурса. Но по условиям Евровидения после объявления победителя результаты не пересматриваются.

Лобода: на конкурсе закрутила роман. 2009

У песни, с которой Светлана Лобода поехала на конкурс в Москву, было два названия — Be My Valentine и Anti-crisis girl. Перед поездкой 26-летняя певица признавалась "Сегодня", что ради Евровидения и постановки качественного номера ей пришлось заложить свою квартиру. В итоге Лобода заняла в финале 12-е место, набрав всего 76 баллов. Не помогла певице и соцакция, которую она устроила прямо на конкурсе: Лобода призывала бороться с домашним насилием, и ее поддержала французская певица Патрисия Каас. После конкурса Света на месяц уехала из страны в Непал — восстанавливать силы. Участие в Евровидении запомнилось певице тем, что у нее завязался роман с будущим отцом ее дочери, танцором Андреем Царем. "После конкурса у нас начались активные гастроли по Европе, СНГ, и все это нас с Андреем очень сблизило. Он стал для меня опорой и поддержкой". Союз пары просуществовал 5 лет.

Аlyosha: уличили в плагиате. 2010

Певица Alyosha со своей песней To Be Free была отобрана для конкурса Евровидение-2010 в результате нацголосования. При этом она набрала одинаковое количество баллов с другой претенденткой — Машей Собко, но, посовещавшись, жюри приняло решение в пользу Аlyosha. Спустя пару недель разразился скандал: появилась информация, что конкурсная песня Аlyosha является плагиатом и исполнялась публично за полгода до конкурса, что противоречит правилам. В итоге в Осло певица поехала с совсем другой песней под названием Sweet People. В финале артистка заняла 10-е место, набрав 108 очков. Ни одна страна не дала нам максимальные 12 баллов. После конкурса Аlyosha разошлась со своим гражданским мужем Вадимом Лисицей.

Ньютон: после Евровидения уехала в Калифорнию. 2011

В Дюссельдорфе (Германия) нашу страну представляла Мика Ньютон, которая для конкурса подготовила песню Angel ("Ангел"). Певица заняла четвертое место. Но нашему зрителю был интересен не так ее номер, как скандал вокруг финала нацотбора, который разгорелся после подсчета голосов. Тогда несколько участников и членов жюри обвинили Мику и ее продюсера Тимофея Нагорного в подкупе, настаивали на пересчетах голосов и дополнительном конкурсе, однако ситуация замялась сама по себе: главная конкурентка Мики Джамала отказалась от участия, а голоса пересчитали и нарушений не заметили. После участия в ЕВ Мика вернулась в Украину, но потом отправилась работать в Калифорнию: там она работает и мечтает о "Грэмми".

Гайтана: $400 тысяч на подготовку. 2012

На Евровидении 2012 в Баку Украину представляла Гайтана с песней "Be My Guest" ("Будь моим гостем"). С ее отбором также не обошлось без скандала: после презентации песни Гайтану обвинили в плагиате, так как в композиции слышатся мотивы песен "Clocks" Coldplay и "When Love Takes Over" Kelly Rowland feat. David Guetta. Но в итоге в финале конкурса прозвучала именно эта песня. Как рассказывал нам тогдашний продюсер певицы Эдуард Клим, расходы по постановке номера и поездке на конкурс обошлись в $400 тысяч, а в Баку вместе с певицей отправилась команда из 28 человек. "Поверьте, это реальные цифры, которые необходимо потратить, чтобы показать качество. Наш номер, со всеми техническими моментами, обошелся в $100000. Но долги наживать не пришлось — рассчитывали на свои силы. Очередей из людей, которые торопились бы нам помочь, увы, не было", — рассказал нам в 2012 г. Клим.

Огневич: великан и "единица" от россии. 2013

Злата Огневич представляла Украину в Мальме (Швеция) с песней Gravity ("Притяжение"). В начале номера Злату на сцену вынес на руках 2,4-метровый великан Игорь Вовковинский, ныне живущий в США. Но, судя по комментариям зрителей, их зацепил вовсе не "экшен" в начале номера, а сильный вокал как самой певицы, так и бэк-вокалистов, ведь среди них была легенда джаза Кливленд Уоткисс. Оценили номер все, кроме России — она дала нам аж один балл. В итоге — третье место и новые поклонники в Украине. "Одна из поклонниц перед моей поездкой на Евровидение сделала себе тату с названием моей песни Gravity. А на дни рождения мне дарили путешествия в заморские страны, фейерверки, драгоценности, картины, стихи...Много всего", — поделилась с нами Злата.

Яремчук: открывала финал конкурса. 2014

Дочь известного певца Назария Яремчука Мария поехала в Копенгаген с песней собственного сочинения Tick-Tock ("Тик-Так"). Несмотря на все старания и сценическое колесо, внутри которого, словно белка, бегал мускулистый парень, победа досталась Кончите Вурст, а нашей участнице — шестая позиция. Когда Яремчук приземлилась в Борисполе, она пояснила: на ее результат повлияло то, что она выступала первая. "Я впервые открывала концерт. Выступать первой и занять шестое место — это очень хороший результат. А победа Австрии была ожидаема: я согласна, что в номере Кончиты все было совершенно", — призналась Мария. После участия в конкурсе певица выпустила несколько синглов и клипов и снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца.

Джамала: вокал с историей. 2016

Долгое время Джамала зарекалась участвовать в Евровидении — и все из-за скандала 2011 года, когда на конкурс поехала Мика Ньютон. "После той истории мне было очень больно и неприятно. Тогда ведь не было понятно, как и кто следит за голосованием, какие оценки поставили члены жюри, а какие дали зрители — все было "за кадром". Плюс тогда можно было с одного телефона отправить сколько угодно смс, и именно на этом "выехали" люди, которые устроили ту аферу. Пять лет прошло, теперь этим конкурсом занимаются другие люди. Сейчас все открыто: прошел час голосования — тут же на экране баллы судей, баллы зрителей... Пора оставить обиды в прошлом — эта мысль и повлияла на мое решение. Но главная причина в том, что у меня появилась песня, которую мне очень важно показать максимальному количеству людей", — поделилась с "Сегодня" Джа. Как рассказывала нам артистка, на подготовку сложной композиции у нее ушла всего неделя. "Когда начала ее записывать, то была в шоке — вот это я себе песню придумала! (смеется). Она эмоционально очень непростая и техника тоже сложная — много полутонов, мугам (вокальный прием, распространенный в восточной музыке. — Авт.пж)", — делилась певица. Победа Джамалы в конкурсе изменила ее жизнь. Прежде всего, ее услышали по всему миру. Благодаря тому, что она рассказывала историю своей крымскотатарской семьи, еще до конкурса о ней заговорила зарубежная пресса, в том числе самые рейтинговые издания, а за время самого конкурса певица дала свыше 100 интервью! В Украине же ее ожидала всенародная любовь — цветы и флаги в аэропорту, а на следующий день — звание народной артистки. Еще недавно собиравшая лишь площадки клубов Джамала дала в тот же месяц два аншлаговых концерта на главной площадке стране — во Дворце "Украина". Позже ей презентовали трехкомнатную квартиру в Киеве. А сейчас она готовится собрать столичный Дворец спорта.