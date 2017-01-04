Украинская группа собрала в клипе 200 улыбок со всего мира (видео)

Улыбки для smile-видео на песню "Скоро буде літо" собирали в течение нескольких недель

Более 200 улыбающихся людей со всего мира показала в новом клипе украинская группа "АССА".

Улыбки для smile-видео на песню "Скоро буде літо" собирали в течение нескольких недель. В новом клипе появляются жители многих городов Украины, а также США, Испании, Италии, Дании, Англии, Грузии, Казахстана, Греции, Конго.

К позитивному видео присоединились украинские музыканты Сергей Мартынюк (группа "Фіолет"), Сергей Танчинец ("Без Обмежень"), Анна Заклецкая (группа VRODA), Павел Пигура (The Oscar Wild), Артур Черчик ("Санмай"), Христина Головко (PIANO), Геннадий Донецкий ("4исла"), певица Эйра, телеведущие Юлия Зорий, Павел Казарин, Антон Равицкий, Галина Падалко и другие.

"На искреннюю улыбку всегда хочется отвечать такой же. В нашем видео есть много-много красивых улыбающихся людей, поэтому мы верим, что благодаря ему таких будет все больше, – говорит солистка группы "АССА" и автор идеи клипа Татьяна Власова.