Украинская модель похвасталась идеальным телом

Сегодня, 18:40

Элина Федорова позирует в купальнике телесно цвета, демонстрируя стройную фигуру

Элина Федорова. Фото: instagram.com/elinafedorova
Элина Федорова. Фото: instagram.com/elinafedorova

Украинская модель Элина Федорова порадовала поклонников откровенными снимками на своей страничке в Instagram. Девушка позирует в купальнике телесно цвета, демонстрируя стройную фигуру.

Недавно красотка снялась в клипе российского репера Тимати, в котором сыграла его жену. Новостью девушка также поделилась в Сети.

Отметим, Элина родилась и выросла в городе Киеве, но в данный момент проживает в Лос Анджелесе. На своем YouTube-канале девушка рассказываю о своей жизни, работе моделью, делится опытом и интересными событиями.

Ранее Элина Федорова поделилась секретами позирования во время фото- видеосъемки.
модель, instagram, Элина Федорова

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Источник:

"Сегодня"

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