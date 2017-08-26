Украинская модель похвасталась идеальным телом
Элина Федорова позирует в купальнике телесно цвета, демонстрируя стройную фигуру
Украинская модель Элина Федорова порадовала поклонников откровенными снимками на своей страничке в Instagram. Девушка позирует в купальнике телесно цвета, демонстрируя стройную фигуру.
Недавно красотка снялась в клипе российского репера Тимати, в котором сыграла его жену. Новостью девушка также поделилась в Сети.
Отметим, Элина родилась и выросла в городе Киеве, но в данный момент проживает в Лос Анджелесе. На своем YouTube-канале девушка рассказываю о своей жизни, работе моделью, делится опытом и интересными событиями.
Ранее Элина Федорова поделилась секретами позирования во время фото- видеосъемки.
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