Украинская модель похвасталась идеальным телом

Украинская модель Элина Федорова порадовала поклонников откровенными снимками на своей страничке в Instagram. Девушка позирует в купальнике телесно цвета, демонстрируя стройную фигуру.

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Авг 14 2017 в 5:15 PDT

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Авг 24 2017 в 10:40 PDT

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Авг 19 2017 в 11:24 PDT

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Авг 11 2017 в 10:28 PDT

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Авг 4 2017 в 9:48 PDT

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Июл 26 2017 в 9:08 PDT

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Авг 9 2017 в 11:10 PDT

Недавно красотка снялась в клипе российского репера Тимати, в котором сыграла его жену. Новостью девушка также поделилась в Сети.

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Июл 22 2017 в 9:03 PDT

Отметим, Элина родилась и выросла в городе Киеве, но в данный момент проживает в Лос Анджелесе. На своем YouTube-канале девушка рассказываю о своей жизни, работе моделью, делится опытом и интересными событиями.

Публикация от Elina Fedorova (@elinafedorova) Авг 7 2017 в 11:38 PDT

Ранее Элина Федорова поделилась секретами позирования во время фото- видеосъемки.