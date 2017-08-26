Украинская модель впервые примет участие в показе Victoria's Secret

Украинская модель Дарья Хлистун была отобрана для участия в показе Victoria's Secret 2017. Об этом сообщает NewsOne.

В этом году Хлистун представит Украину во время известного шоу. Стоит отметить, что девушка украинского происхождения впервые стала ангелом Victoria's Secret с момента создания бренда 22 года.

Украинка принимала участие в показах таких известных брендов как Valentino, Givenchy і Sonia Rykiel. Кроме этого недавно она еще и украсила обложку годового номера журнала Harper's Bazaar.

Саша Пивоварова, Валерия Кауфман, Дарья Хлистун и Наоми Кэмпбелл в рекламной кампании La Perla

Даша родом из небольшого городка в Днепропетровской области. Она всего два года в модельном бизнесе, но уже успела открыть в себе характер бойца, покорить украинский глянец и парижские подиумы. На прошедших в сентябре Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане девушка ходила на двух десятках показов, а шоу Chloé вообще открывала, – пишет buro247.ua.

Публикация от DK (@dariakhlystun) Авг 15 2017 в 10:48 PDT

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Публикация от DK (@dariakhlystun) Фев 19 2017 в 12:35 PST

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Публикация от DK (@dariakhlystun) Сен 13 2016 в 9:00 PDT

Ранее сообщалось, что Victoria's Secret объявили участниц нового шоу.