Украинская топ-модель показала стройную фигуру в купальнике

На одном из фото Виктория Сасонкина наслаждается отдыхом на пляже в Одессе

Украинская топ-модель, 29-летняя Виктория Сасонкина, опубликовала на своей страничке в Instagram серию снимков в купальнике. Девушка живет и работает в модельном бизнесе в Нью-Йорке, но не забывает и о родной Одессе. На одном из фото она наслаждается отдыхом на местном пляже.

Odessa #homesweethome #summerdontgo #happiness #Odessa #Ukraine Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Авг 20 2017 в 12:58 PDT

В 17 лет Виктория подписала контракт с агентством Major Management и с того времени снялась для журналов Vogue, Allure, ELLE, V magazine и других, а также стала лицом многих рекламных брендов, среди которых Calvin Klein, Alberta Ferretti, Prada, John Galliano, Prada и Sonia Rykiel.

В 2010 году имя Виктории Сасонкиной вошло в список 20 лучших моделей мира.

По данным СМИ, в 2016 году девушка приобрела винную лавку, где производят розовое вино.

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Авг 3 2017 в 4:44 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Авг 3 2017 в 10:39 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Июл 18 2017 в 8:51 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Июн 8 2017 в 8:37 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Май 28 2017 в 9:52 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Май 27 2017 в 1:23 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Май 27 2017 в 8:09 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Май 22 2017 в 2:12 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Май 26 2017 в 6:34 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Май 24 2017 в 11:39 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Мар 26 2017 в 11:53 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Мар 22 2017 в 12:34 PDT

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Фев 27 2017 в 1:21 PST

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina) Янв 5 2017 в 9:47 PST