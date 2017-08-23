Украинская топ-модель показала стройную фигуру в купальнике

Вчера, 22:13

На одном из фото Виктория Сасонкина наслаждается отдыхом на пляже в Одессе

Виктория Сасонкина. Фото: instagram.com/viktoriyasasonkina
Виктория Сасонкина. Фото: instagram.com/viktoriyasasonkina

Украинская топ-модель, 29-летняя Виктория Сасонкина, опубликовала на своей страничке в Instagram серию снимков в купальнике. Девушка живет и работает в модельном бизнесе в Нью-Йорке, но не забывает и о родной Одессе. На одном из фото она наслаждается отдыхом на местном пляже.

Odessa #homesweethome #summerdontgo #happiness #Odessa #Ukraine

Публикация от Viktoriya Sasonkina (@viktoriyasasonkina)

В 17 лет Виктория подписала контракт с агентством Major Management и  с того времени снялась для журналов Vogue, Allure, ELLE, V magazine и других, а  также стала лицом многих рекламных брендов, среди которых Calvin Klein, Alberta Ferretti, Prada, John Galliano, Prada и Sonia Rykiel. 

В 2010 году имя Виктории Сасонкиной вошло в список 20 лучших моделей мира.

По данным СМИ, в 2016 году девушка приобрела винную лавку, где производят розовое вино.
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Источник:

"Сегодня"

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