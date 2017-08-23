Украинская топ-модель показала стройную фигуру в купальнике
На одном из фото Виктория Сасонкина наслаждается отдыхом на пляже в Одессе
Украинская топ-модель, 29-летняя Виктория Сасонкина, опубликовала на своей страничке в Instagram серию снимков в купальнике. Девушка живет и работает в модельном бизнесе в Нью-Йорке, но не забывает и о родной Одессе. На одном из фото она наслаждается отдыхом на местном пляже.
В 17 лет Виктория подписала контракт с агентством Major Management и с того времени снялась для журналов Vogue, Allure, ELLE, V magazine и других, а также стала лицом многих рекламных брендов, среди которых Calvin Klein, Alberta Ferretti, Prada, John Galliano, Prada и Sonia Rykiel.
В 2010 году имя Виктории Сасонкиной вошло в список 20 лучших моделей мира.
По данным СМИ, в 2016 году девушка приобрела винную лавку, где производят розовое вино.
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