Украинский оркестр сыграл на косах эпохи Тараса Шевченко и поднял на уши столичное метро

Сегодня, 15:30

Национальный академический оркестр принял участие в необычном флешмобе

В час пик музыканты презентовали на одной из столичных станций свой коронный номер – игру на косах
В час пик музыканты презентовали на одной из столичных станций свой коронный номер – игру на косах

Один из самых известных украинских музыкальных коллективов, Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ), который скоро отметит полвека своего существования, принял участие в необычном флешмобе. Накануне шоу "Битва оркестров" музыканты, сыграли в столичной подземке на настоящих косах. Причем самое интересное, что косы являются точной копией тех, которые существовали еще в эпоху Тараса Шевченко.

В час пик музыканты презентовали на одной из столичных станций свой коронный номер – игру на косах. Мимо проходящие в тот момент пассажиры и собравшиеся сотрудники метрополитена, услышав народные мотивы, не смогли устоять на месте, а потом еще несколько раз просили музыкантов повторить свой номер на бис.

По словам дирижера оркестра, музыканты так ответственно подошли к этому выступлению, что накануне репетировали его несколько часов. "Каждая коса весит около 1,5 кг и требует особой сноровки, поэтому не каждый музыкант способен овладеть этим народным инструментом. У неподготовленного человека может уйти год, а музыкант из нашего коллектива научится за месяц. Но при этом коса – очень нестандартный и специфический инструмент, нужно обладать особым чувством ритма, чтобы извлеченные из инструмента звуки ярче звучали", – признался дирижер Олег Кунтий.

Руководитель также вспомнил о самом экстремальном выступлении его коллектива: "Однажды мы давали концерт в поле, ветер разбрасывал нотные листы, музыкантам пришлось играть по памяти, но за долгие годы работы они повидали всякое и уже привыкли выходить из подобных ситуаций победителями. А вообще шоу "Битва оркестров" для нас – тоже своеобразных экстрим. Интересно выступить на одной сцене с двумя коллективами и посоревноваться, выиграем или нет. Каждый хочет победить, не всегда выходит, но мы стремится. Наши "противники" тоже работают над тем, чтобы в первую очередь это понравилось зрителю и выглядело полноценным шоу, в котором два оркестра дополняют друг друга".

Шоу "Битва оркестров" состоится 25 марта во Дворце "Украина". Там музыкантам НАОНИ предстоит посоревноваться с другим международным оркестром, название которого станет известно незадолго до старта шоу.
шоу, Шевченко, музыканты, оркестр, руководитель, Тараса Шевченко

Вы сейчас просматриваете новость "Украинский оркестр сыграл на косах эпохи Тараса Шевченко и поднял на уши столичное метро". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Мэйси Уильямс. Фото: AFP

Спойлеры "Игры престолов" обижают Мэйси Уильямс

4 Февраля, 02:26

Актриса возмущена появлением спойлеров телепроекта и поведением людей, распространяющих их

Звезды

Бритни Спирс. Фото: REX

Неожиданный конфуз: у Бритни Спирс грудь выскочила на сцене

3 Февраля, 12:00

Спирс оголила грудь во время концерта, но ничего не заметила и продолжила выступление

Звезды

Ким Кардашьян. Фото: AFP

Ким Кардашьян надела купальник не по размеру

3 Февраля, 09:31

Звезда шоу "Семейство Кардашьян" вместе с сестрой Кортни попала в объективы папарацци 

Звезды

Леонардо Ди Каприо. Фото: AFP

Леонардо Ди Каприо вручит награды на "Оскаре-2017"

2 Февраля, 18:00

89-я ежегодная церемония вручения наград Киноакадемии США состоится 26 февраля

Звезды

Егор Крутоголов. Фото: соцсети

Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов отдохнул с семьей на Шри-Ланке

1 Февраля, 17:00

На Шри-Ланке Егора поразило, насколько уважительно жители острова относятся к своей земле и плодам, выращенным на ней

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес и The Weeknd потратили на отдых в Италии четверть миллиона

1 Февраля, 16:00

Западные СМИ подсчитали, сколько стоило путешествие знаменитостей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования