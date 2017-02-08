Украинский оркестр сыграл на косах эпохи Тараса Шевченко и поднял на уши столичное метро

Один из самых известных украинских музыкальных коллективов, Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ), который скоро отметит полвека своего существования, принял участие в необычном флешмобе. Накануне шоу "Битва оркестров" музыканты, сыграли в столичной подземке на настоящих косах. Причем самое интересное, что косы являются точной копией тех, которые существовали еще в эпоху Тараса Шевченко.

В час пик музыканты презентовали на одной из столичных станций свой коронный номер – игру на косах. Мимо проходящие в тот момент пассажиры и собравшиеся сотрудники метрополитена, услышав народные мотивы, не смогли устоять на месте, а потом еще несколько раз просили музыкантов повторить свой номер на бис.

По словам дирижера оркестра, музыканты так ответственно подошли к этому выступлению, что накануне репетировали его несколько часов. "Каждая коса весит около 1,5 кг и требует особой сноровки, поэтому не каждый музыкант способен овладеть этим народным инструментом. У неподготовленного человека может уйти год, а музыкант из нашего коллектива научится за месяц. Но при этом коса – очень нестандартный и специфический инструмент, нужно обладать особым чувством ритма, чтобы извлеченные из инструмента звуки ярче звучали", – признался дирижер Олег Кунтий.

Руководитель также вспомнил о самом экстремальном выступлении его коллектива: "Однажды мы давали концерт в поле, ветер разбрасывал нотные листы, музыкантам пришлось играть по памяти, но за долгие годы работы они повидали всякое и уже привыкли выходить из подобных ситуаций победителями. А вообще шоу "Битва оркестров" для нас – тоже своеобразных экстрим. Интересно выступить на одной сцене с двумя коллективами и посоревноваться, выиграем или нет. Каждый хочет победить, не всегда выходит, но мы стремится. Наши "противники" тоже работают над тем, чтобы в первую очередь это понравилось зрителю и выглядело полноценным шоу, в котором два оркестра дополняют друг друга".

Шоу "Битва оркестров" состоится 25 марта во Дворце "Украина". Там музыкантам НАОНИ предстоит посоревноваться с другим международным оркестром, название которого станет известно незадолго до старта шоу.