Украинский певец Alex Zakharchuk встретил Рики Мартина в спортзале (фото)
Как оказалось, и украинский музыкант, и Рики Мартин поддерживают физическую форму в одном и том же спортзале
Украинский певец Alex Zakharchuk уже несколько дней находится в Пуэрто-Рико. Артист на отдыхе не забывает о спорте.
На днях в одном из тренажерных залов пуэрториканского города Дорадо Alex встретил латиноамериканского артиста – Рики Мартина. Как оказалось, и украинский музыкант, и Рики Мартин поддерживают физическую форму в одном и том же спортзале.
"Увидев Рики, не хотел упустить возможности познакомиться с ним и сделать фото. Не каждый день встречаешь в спортзале мировую звезду – кумира детства. Он спросил: откуда я и чем занимаюсь. В ответ он пожелал мне успеха и вдохновения творить музыку", – прокомментировал свою встречу Alex Zakharchuk.
Фото: Instagram
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