Украинский певец Alex Zakharchuk встретил Рики Мартина в спортзале (фото)

Как оказалось, и украинский музыкант, и Рики Мартин поддерживают физическую форму в одном и том же спортзале

Украинский певец Alex Zakharchuk уже несколько дней находится в Пуэрто-Рико. Артист на отдыхе не забывает о спорте.

На днях в одном из тренажерных залов пуэрториканского города Дорадо Alex встретил латиноамериканского артиста – Рики Мартина. Как оказалось, и украинский музыкант, и Рики Мартин поддерживают физическую форму в одном и том же спортзале.

"Увидев Рики, не хотел упустить возможности познакомиться с ним и сделать фото. Не каждый день встречаешь в спортзале мировую звезду – кумира детства. Он спросил: откуда я и чем занимаюсь. В ответ он пожелал мне успеха и вдохновения творить музыку", – прокомментировал свою встречу Alex Zakharchuk.

Фото: Instagram