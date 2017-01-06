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Украинский певец Alex Zakharchuk встретил Рики Мартина в спортзале (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7860/22_main.1483709767.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/22_tn.1483709767.jpg Звезды Как оказалось, и украинский музыкант, и Рики Мартин поддерживают физическую форму в одном и том же спортзале

Украинский певец Alex Zakharchuk встретил Рики Мартина в спортзале (фото)

Сегодня, 17:30

Как оказалось, и украинский музыкант, и Рики Мартин поддерживают физическую форму в одном и том же спортзале

Alex Zakharchuk. Фото: Instagram
Alex Zakharchuk. Фото: Instagram

Украинский певец Alex Zakharchuk уже несколько дней находится в Пуэрто-Рико. Артист на отдыхе не забывает о спорте.

На днях в одном из тренажерных залов пуэрториканского города Дорадо Alex встретил латиноамериканского артиста – Рики Мартина. Как оказалось, и украинский музыкант, и Рики Мартин поддерживают физическую форму в одном и том же спортзале.

"Увидев Рики, не хотел упустить возможности познакомиться с ним и сделать фото. Не каждый день встречаешь в спортзале мировую звезду – кумира детства. Он спросил: откуда я и чем занимаюсь. В ответ он пожелал мне успеха и вдохновения творить музыку", – прокомментировал свою встречу Alex Zakharchuk.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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