Умер 95-летний звезда сериалов Питер Хансен

Сегодня, 17:39

Самым известным сериалом с участием Хансена была мыльная опера "Главный госпиталь"

Питер Хансен. Кадр из видео
Питер Хансен. Кадр из видео

В США умер известный актер Питер Хансен – звезда сериалов, лауреат премии "Эмми", сообщает Variety.

По данным издания, артист скончался в возрасте 95 лет в Санта-Кларите.

Самым известным сериалом с участием Хансена была мыльная опера "Главный госпиталь". Он снимался там с 1965 по 1976 год, а также с 1977 по 1986 год. Актер возвращался в проект в 1990 году; кроме того, он играл там с 1992 по 2004 гг.

Хансен снимался и в кино. Среди фильмов с его участием – "Когда миры столкнутся" (1951), "Дикий" (1952).

Помимо этого, актер участвовал в ряде телешоу как приглашенная звезда. Например, он играл в "Перри Мейсоне", "Одиноком рейнджере", "Золотых девочках".

Супруга Хансена скончалась в 1993 году. У актера остались сын, дочь и трое внуков.
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