Умер британский актер Горден Кэйи

Сегодня, 15:39

Известность Кэйи принес комедийный сериал "Алло, алло!"

Горден Кэйи скончался в возрасте 75 лет. Кадр из видео
Горден Кэйи скончался в возрасте 75 лет. Кадр из видео

Британский комедийный актер Горден Кэйи скончался в возрасте 75 лет. Об этом рассказали его бывшие представители, передает Deadline.

Артист умер в доме престарелых.

Известность Кэйи принес комедийный сериал "Алло, алло!" телеканала "Би-би-си", который выходил с 1982 по 1992 год. Действие ситкома разворачивается во время Второй мировой войны. Актер исполнил в нем главную роль — Рене, владельца кафе в оккупированном немцами французском городе.

Кроме того, Кэйи снялся в фильмах Терри Гиллиама "Бразилия" и "Джабервоки", а также в сериалах "Второй экран" и "Все существа, большие и малые".
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