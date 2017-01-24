Умер британский актер Горден Кэйи
Известность Кэйи принес комедийный сериал "Алло, алло!"
Британский комедийный актер Горден Кэйи скончался в возрасте 75 лет. Об этом рассказали его бывшие представители, передает Deadline.
Артист умер в доме престарелых.
Известность Кэйи принес комедийный сериал "Алло, алло!" телеканала "Би-би-си", который выходил с 1982 по 1992 год. Действие ситкома разворачивается во время Второй мировой войны. Актер исполнил в нем главную роль — Рене, владельца кафе в оккупированном немцами французском городе.
Кроме того, Кэйи снялся в фильмах Терри Гиллиама "Бразилия" и "Джабервоки", а также в сериалах "Второй экран" и "Все существа, большие и малые".
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