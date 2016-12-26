Умер Джордж Майкл: ТОП-5 популярных песен артиста (видео)

За свою творческую карьеру он выпустил шесть сольных альбомов и получил множество музыкальных премий

Легендарный британский певец Джордж Майкл умер на 54 году жизни. По предварительным данным, певец умер от сердечной недостаточности.

Сайт Сегодня. ua составил ТОП-5 популярных песен артиста.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в группе Wham, а после распада группы в 1986 году начал сольную карьеру.

За свою творческую карьеру он выпустил шесть сольных альбомов и получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV.

Свой последний альбом Symphonica Джордж Майкл выпустил в 2014 году.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.