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Умер Джордж Майкл: ТОП-5 популярных песен артиста (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/57_main.1482742083.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/57_tn.1482742083.jpg Звезды За свою творческую карьеру он выпустил шесть сольных альбомов и получил множество музыкальных премий

Умер Джордж Майкл: ТОП-5 популярных песен артиста (видео)

Сегодня, 11:09

За свою творческую карьеру он выпустил шесть сольных альбомов и получил множество музыкальных премий

Певцу было 53 года. Кадр из видео
Певцу было 53 года. Кадр из видео

Легендарный британский певец Джордж Майкл умер на 54 году жизни. По предварительным данным, певец умер от сердечной недостаточности.

Сайт Сегодня. ua составил ТОП-5 популярных песен артиста.

Джордж Майкл родился в 1963 году в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в группе Wham, а после распада группы в 1986 году начал сольную карьеру.

За свою творческую карьеру он выпустил шесть сольных альбомов и получил множество музыкальных премий, в том числе три премии "Грэмми" и пять премий MTV.

Свой последний альбом Symphonica Джордж Майкл выпустил в 2014 году.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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