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Умер гитарист группы Status Quo Рик Парфитт http://www.segodnya.ua/img/article/7827/54_main.1482596966.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/54_tn.1482596966.jpg Звезды Причина смерти музыканта не уточняется, но к врачам Парфитт обратился по поводу травмы плеча

Умер гитарист группы Status Quo Рик Парфитт

Сегодня, 18:28

Причина смерти музыканта не уточняется, но к врачам Парфитт обратился по поводу травмы плеча

Рик Парфитт. Фото: AFP
Рик Парфитт. Фото: AFP

Гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт (полное имя Ричард Джон Парфитт) скончался на 69-м году жизни, передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Парфитт умер 24 декабря в испанской больнице, куда он обратился в четверг из-за травмы плеча, сообщил менеджер музыканта без уточнения причины смерти.

В октябре гитарист заявил, что больше не будет выступать в группе в связи с пережитым летом сердечным приступом.

Серьезные проблемы с сердцем у Парфитта начались еще в 1997 году, ему была сделана операция, из-за чего мировое турне группы было прервано на несколько месяцев.

Дебютный альбом Status Quo вышел в 1968 году. В 1970-х годах коллектив обрел широкую популярность. На счету группы более 30 студийных альбомов. Самого большого успеха в чартах добивались синглы группы "In The Army Now", "Rockin' All Over the World" и "Down Down".

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Источник:

РИА Новости

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