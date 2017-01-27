Умер известный американский актер Майк Коннорс

Роль в сериале "Менникс" сделала его одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении и принесла ему премию "Золотой глобус"

Умер звезда детективного сериала "Менникс" Майк Коннорс, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, актер ушел из жизни в возрасте 91 года. Другие подробности пока неизвестны.

Отмечается, что "Менникс" выходил в эфир с сентября 1967 года по апрель 1975 года. За это время было показано восемь сезонов. Роль сделала Коннорса одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении и принесла ему премию "Золотой глобус".

Артист также снимался в фильмах "Дилижанс" (1966), "Экспресс-лавина" (1979), "Слишком страшно, чтобы кричать" (1985), "Гидеон" (1998).

Позже его часто приглашали звездой в популярные сериалы, в том числе в телешоу "Крутой Уокер", "Она написала убийство", "Два с половиной человека".

Также известно, что актер активно занимался благотворительной деятельностью.