Умер известный американский актер Майк Коннорс

Сегодня, 10:39

Роль в сериале "Менникс" сделала его одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении и принесла ему премию "Золотой глобус"

Актер ушел из жизни в возрасте 91 года. Кадр из видео
Актер ушел из жизни в возрасте 91 года. Кадр из видео

Умер звезда детективного сериала "Менникс" Майк Коннорс, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, актер ушел из жизни в возрасте 91 года. Другие подробности пока неизвестны.

Отмечается, что "Менникс" выходил в эфир с сентября 1967 года по апрель 1975 года. За это время было показано восемь сезонов. Роль сделала Коннорса одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении и принесла ему премию "Золотой глобус".

Артист также снимался в фильмах "Дилижанс" (1966), "Экспресс-лавина" (1979), "Слишком страшно, чтобы кричать" (1985), "Гидеон" (1998).

Позже его часто приглашали звездой в популярные сериалы, в том числе в телешоу "Крутой Уокер", "Она написала убийство", "Два с половиной человека".

Также известно, что актер активно занимался благотворительной деятельностью.
убийство, умер, актер, эфир, артист, Золотой глобус, сериалы, глобус, звезда, подробности, Hollywood, телешоу

Вы сейчас просматриваете новость "Умер известный американский актер Майк Коннорс". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Крис Прэтт. Фото: AFP

Крис Прэтт рассказал о секс-сцене с женой: "Мы репетировали десять лет"

Сегодня, 02:26

Актер снялся вместе с Анной Фэрис в ситкоме "Мамаша"

Звезды

Нина Добрев. Фото: AFP

Йен Сомерхолдер рассказал о возвращении Нины Добрев в финале "Дневников вампира"

Вчера, 17:00

В недавних сериях "Дневников вампира" зрители уже могли наблюдать многочисленные флэшбэки с Еленой Гилберт

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

Питт впервые появился на обложке журнала после расставания с Джоли

Вчера, 16:30

Актер стал героем обложки февральского номера журнала GQ

Звезды

Владимир Епифанцев. Фото: kino-teatr.ru

Актер Владимир Епифанцев не дает развод жене

Вчера, 15:00

Актриса Анастасия Веденская рассказала, что уже год не живет со своим супругом и пытается добиться от него развода.

Звезды

69-летний Арнольд Шварценеггер встретился с Папой Римским

Вчера, 11:09

Актер прибыл в Ватикан, чтобы продвинуть программу по снижению выбросов углерода в атмосферу

Звезды

Брэд Питт. Фото: AFP

СМИ о состоянии Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли: "Он выглядит намного счастливее"

Вчера, 10:30

Сейчас Анджелина и Брэд решают вопрос опеки над их шестью сыновьями и дочерями в суде

Звезды

Иоганн Офнер. Фото: instagram.com/iamjohannofner

Трагедия: актера случайно застрелили на съемках клипа

Вчера, 05:00

Во время съемок одной из сцен, в которой в Иоганна стреляли из якобы фальшивого пистолета, раздался настоящий выстрел - и пуля угодила прямо в грудь актера

Звезды

В 2015 году Чечик получала две награды AVN Awards. Фото: instagram.com/bratnasty69

Российские актеры получили сразу несколько "порно-Оскаров"

25 Января, 15:40

Актер Алексей Гончаров выиграл сразу две награды на AVN Awards

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования