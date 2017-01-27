Умер известный американский актер Майк Коннорс
Роль в сериале "Менникс" сделала его одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении и принесла ему премию "Золотой глобус"
Умер звезда детективного сериала "Менникс" Майк Коннорс, сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, актер ушел из жизни в возрасте 91 года. Другие подробности пока неизвестны.
Отмечается, что "Менникс" выходил в эфир с сентября 1967 года по апрель 1975 года. За это время было показано восемь сезонов. Роль сделала Коннорса одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении и принесла ему премию "Золотой глобус".
Артист также снимался в фильмах "Дилижанс" (1966), "Экспресс-лавина" (1979), "Слишком страшно, чтобы кричать" (1985), "Гидеон" (1998).
Mike Connors, "Mannix" star, died today at the age of 91 https://t.co/yZuS7r4aoz pic.twitter.com/0XNwsKuIpR— Variety (@Variety) 27 января 2017 г.
Позже его часто приглашали звездой в популярные сериалы, в том числе в телешоу "Крутой Уокер", "Она написала убийство", "Два с половиной человека".
Также известно, что актер активно занимался благотворительной деятельностью.
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